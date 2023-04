ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും ‘കട്ട്’ പറഞ്ഞ് സംഘടനകൾ; ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക സർക്കാരിനു െകെമാറും

കൊച്ചി ∙ മോശമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന യുവ നടന്മാരായ ഷെയ്ൻ നിഗം, ശ്രീനാഥ് ഭാസി എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. ലൊക്കേഷനുകളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപിക്കുകയാണെന്നും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിനു കൈമാറുമെന്നും സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ‘അമ്മ’യും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്കയും പിന്തുണച്ചതോടെ ഇരു നടന്മാരും പരോക്ഷമായി നേരിടുന്നതു മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള വിലക്ക് തന്നെ. രണ്ടു പേരും മുൻപും അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടിരുന്നു.

ചില താരങ്ങൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടു സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഫെഫ്ക കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് എല്ലാ സംഘടനകളും ചേർന്നു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തതും കടുത്ത നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചതും. രണ്ടു നടന്മാർക്കെതിരെയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനു രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനാഥ് ഭാസി ഒരേ സമയം പല സിനിമകളിൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതായും പല നിർമാതാക്കൾക്കും ഇതു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതിഫല കാര്യത്തിൽ നിർമാതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി, യഥാസമയം ലോക്കേഷനിൽ എത്തുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികളാണു ഷെയ്ൻ നിഗമിന് എതിരെയുണ്ടായത്. എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയും തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കാണിക്കണമെന്നും പോസ്റ്ററുകൾ തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പുറത്തിറക്കരുതെന്നും കാണിച്ച് ഷെയ്ൻ നിർമാതാവിന് നൽകിയ ഇമെയിലും ചർച്ചയായി. നിർമാതാക്കളുമായി കരാറൊപ്പിടുന്നത് തന്നെ കുരുക്കാനാണെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെന്ന് വിമർശനമുയർന്നു.

ഷെയ്ൻ അമ്മയിൽ അംഗമാണ്. താരസംഘടനയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ശ്രീനാഥിന്റെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് അമ്മ വ്യക്തമാക്കി. നിർമാതാക്കൾ കരാറിലൊപ്പിടുമ്പോൾ അമ്മയിലെ അംഗത്വ കാർഡ് നമ്പറും ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തും. അമ്മയിൽ അംഗമല്ലാത്തവർക്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കില്ല. എന്നാൽ അത്തരക്കാരുമായി കരാറൊപ്പിടുന്നത് നിർമാതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കണം.

നിലവിൽ ചിത്രീകരണവും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ ജോലികളും നടക്കുന്ന സിനിമകൾക്കു ശേഷം ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുമായും ഷെയ്ൻ നിഗവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.രഞ്ജിത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. ‘‘അവർക്കു വിലക്കില്ല. അവരെ സഹിച്ചു സിനിമയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അതാകാം. പക്ഷേ, പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കു സഹിക്കാൻ പറ്റാതായി. പല പുതിയ താരങ്ങളും ലൊക്കേഷനുകളിൽ വൈകി വരുന്നു. മുതിർന്ന താരങ്ങളെയും സംവിധായകനെയും നിർമാതാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.

പണ്ടൊക്കെ ഒളിച്ചായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പരസ്യമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ നഖവും മുടിയും പല്ലുമൊക്കെ പരിശോധിക്കാം. ഒരു മര്യാദയും പാലിക്കാത്തവർ സ്വബോധത്തോടെയാണോ പെരുമാറുന്നതെന്നു പോലും സംശയമുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെയിരിക്കാൻ ഭയമാണെന്നാണു പഴയ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സിയാദ് കോക്കർ, ജി.സുരേഷ്കുമാർ തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

