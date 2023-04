ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരനൊപ്പം വീടുവിട്ടിറങ്ങി; 9–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ടെത്തി

ചെറുതോണി ∙ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഇടുക്കി എസ്എച്ച്ഒ ബി.ജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മണിയാറൻകുടി പള്ളിസിറ്റി സ്വദേശിയായ കൗമാരക്കാരനും ഒരു വിദ്യാർഥിനിയുമാണു പൊലീസ് പിടിയിലായത്.

താന്നിക്കണ്ടത്തുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽനിന്നു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ വിവരം ഞായർ രാത്രി ഒന്നരയ്ക്കാണു കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയുന്നത്. 17 വയസ്സുകാരനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിലാണു പെൺകുട്ടി പോയത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഇടുക്കി പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ കൗമാരക്കാരന്റെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ കൗമാരക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്.

English Summary: Student who left house with 17 year old found out