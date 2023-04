എസ്ആർഐടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ഉൗരാളുങ്കൽ; സജീവമെന്ന് രേഖകൾ

തിരുവനന്തപുരം / കോഴിക്കോട് ∙ ഗതാഗതനിയമലംഘനം കണ്ടെത്താൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന എസ്ആർഐടി കമ്പനിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള കമ്പനി സജീവമാണെന്നു രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് യുഎൽസിസിഎസ് എസ്ആർഐടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് 2016 മാർച്ചിലാണ്. വടകര മടപ്പള്ളി കോളജിനു സമീപമാണ് ഓഫിസ്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനിയുടെ വാർഷികയോഗം ചേർന്നെന്നും കമ്പനി ഇപ്പോഴും സജീവമെന്നും രേഖയിലുണ്ട്. സംയുക്ത സംരംഭമായ കമ്പനി 2018ൽ പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നാണ് ഊരാളുങ്കലിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും 2018നു ശേഷവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020–21, 21–22 വർഷങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ: എസ്ആർഐടി 2016ൽ ഊരാളുങ്കലിന് ആശുപത്രി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസനപദ്ധതി നൽകിയിരുന്നു. അതിനായി 2 സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് യുഎൽസിസിഎസ് എസ്ആർഐടി എന്ന സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിച്ചു. 2 സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഡയറക്ടർമാർ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരുമിച്ചുള്ള ദൗത്യം 2018ൽ അവസാനിച്ചതോടെ സംയുക്ത സംരംഭം പിരിച്ചുവിട്ടു. യുഎൽസിസിഎസ് എസ്ആർഐടി എന്ന സംയുക്ത സംരംഭം നിലവിലില്ല. കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽനിന്ന് ഇതെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

English Summary: Uralungal has no connection with SRIT