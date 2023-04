വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സീറ്റൊഴിവില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സീറ്റൊഴിവില്ല. ഇന്നു മുതൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഒഴികെ കാ‍സർകോട് – തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തിരുവനന്തപുരം – കാസർകോട് റൂട്ടിലും വന്ദേഭാരത് സർവീസ് നടത്തും. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് രാവിലെ 5.20 ന് പുറപ്പെടും. കാസർകോട് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്കാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത്. മേയ് 2 വരെ ചെയർ കാറിൽ കാസർകോട് –തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ മേയ് 8 വരെ വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റാണ്.

28ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം–കാസർകോട് വന്ദേഭാരതിൽ മേയ് 1 വരെ ചെയർകാറിൽ സീറ്റ് ഒഴിവില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൽ മേയ് 8വരെയും ടിക്കറ്റില്ല. മറ്റു ട്രെയിനുകളിലെ എസി ക്ലാസിൽ നിന്നു യാത്രക്കാർ വന്ദേഭാരതിലേക്കു മാറുന്നത് ആ ട്രെയിനുകളിൽ എസി സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യത കൂട്ടും. വൈകിട്ട് എറണാകുളത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മികച്ച സമയക്രമമാണു വന്ദേഭാരതിനുള്ളത്. വേണാടിനു പുറകിലാണു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുക. വേണാട് രാത്രി 10.25നും വന്ദേഭാരത് രാത്രി 10.35 നും എത്തുന്ന രീതിയിലാണു സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്തു നിന്നു മലബാറിലേക്കും യാത്രക്കാരുടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ജനശതാബ്ദിയിൽ ഈ ട്രാഫിക് പാറ്റേണിലാണു കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദിക്കു മുൻപു തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ എന്ന നിലയിൽ വന്ദേഭാരതിനു കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കിട്ടുമെന്നാണു കൊമേഴ്സ്യൽ വിഭാഗം കരുതുന്നത്.

കേരളത്തെ പുകഴ്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

‘നല്ലവരായ മലയാളിസ്നേഹിതർക്കു നമസ്കാരം’ എന്നു പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തെ പുകഴ്ത്താൻ മറന്നില്ല. വിഷു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിഷു ആശംസകൾ നേരുകയാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷു ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു കേരളത്തിൽ വികസനത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. മലയാളികളുടെ സാമർഥ്യവും അധ്വാനശേഷിയും അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘അടിപൊളി’യാകും: അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്

വന്ദേഭാരത് വന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇനി ‘അടിപൊളി’ സഞ്ചാര അനുഭവമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. മലയാളിയുവാക്കളുടെ വാക്കാണ് ‘അടിപൊളി’ എന്നു പറഞ്ഞാണു മന്ത്രി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. കളരിപ്പയറ്റും കഥകളിയുമൊക്കെയാണു കേരളത്തിന്റെ ആകർഷണം. അക്കൂട്ടത്തിലേക്കാണു വന്ദേഭാരതും വരുന്നത്. ഇനി ട്രെയിൻ യാത്രയും അടിപൊളിയാകുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

