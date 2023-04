നെടുങ്കണ്ടം ∙ 8 വയസ്സുകാരിയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടുകാരിയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കമ്പംമെട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ക്രൂരമർദനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കുട്ടി താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു സംഭവം നടന്നത്. അമ്മയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹമാകെ ക്ഷതങ്ങളുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞു പൊലീസെത്തിയപ്പോൾ യുവതി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.



യുവതിയുടെ ആദ്യവിവാഹത്തിലെ കുട്ടിക്കാണു പരുക്കേറ്റതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വിവാഹശേഷം യുവതിയും ഭർത്താവും യുവതിയുടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണു കഴിയുന്നത്. ആദ്യവിവാഹത്തിലെ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണു പഠിക്കുന്നത്. അവധിയായതോടെ അമ്മയ്ക്കും വല്യമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം നിൽക്കാനാണ് 8 വയസ്സുകാരി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നെത്തിയത്. കുട്ടിയെ വഴക്കുപറയുന്നതു തടഞ്ഞപ്പോൾ യുവതി മർദിച്ചെന്നാണു പരാതി. തടയാൻ ചെന്ന അമ്മയെയും യുവതി ആക്രമിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട്.

English Summary : Eight years old girl beaten, case against mother