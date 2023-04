ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തും ക്യാമറ വാങ്ങി: മന്ത്രി രാജീവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെ, റോഡിലെ അമിതവേഗം കണ്ടെത്താൻ 100 ക്യാമറകൾ 40 കോടി രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു മന്ത്രി പി.രാജീവ്. ഇന്നു പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ക്യാമറയൊന്നിന് 40 ലക്ഷം രൂപ അന്നു ചെലവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാമറ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളും അതു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ചേർത്താണ് ഈ തുകയെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപണമുന്നയിച്ചില്ല. കെൽട്രോൺ വഴിയാണ് ഈ ക്യാമറകളും വാങ്ങിയത്. ഇന്ന് 235 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയെ ക്യാമറകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടു വിഭജിച്ച് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് 31 ലക്ഷം എന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപണമുന്നയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10 വർഷം മുൻപ് 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു ക്യാമറ വാങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചും ആരോപണമുന്നയിച്ചുകൂടേ എന്നു മന്ത്രി ചോദിച്ചു.



മുൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ സംഭാവനയുടെ ഭാഗമായി കെൽട്രോണിൽ നൂറിലധികം പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ കെൽട്രോണിൽനിന്നു ചോർന്നതായുള്ള ആരാപണത്തെ തുടർന്ന് കെൽട്രോണിനു നൽകിയ ഓർഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ റദ്ദാക്കി. ക്യാമറ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയ 17ന് 4,50,552 നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ തുടർദിവസങ്ങളിൽ അത് 3,97,487 – 2,68,378 – 2,90,000 – 2,37,000 – 2,39,000 എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary :Minister Rajeev says camera purchased during Oommen Chandy's tenure also