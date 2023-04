റേഷൻ: 3 വർഷമായ പ്രശ്നം; എന്നിട്ടും നടപടി വൈകി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു 3 വർഷത്തിലേറെയായി റേഷൻ വിതരണം സെർവർ തകരാർ മൂലം തടസ്സപ്പെടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ തകരാർ രൂക്ഷമായതോടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയനിയന്ത്രണം ഇക്കൊല്ലം മാർച്ചിലാണു പിൻവലിച്ചത്. മാർച്ച് 10ന് നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്ററും (എൻഐസി) ഐടി വിദഗ്ധരും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും യോഗം ചേർന്നു തകരാറിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പരിഹരിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവും വീഴ്ചയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം. നിലവിലെ സെർ‍വറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കു മാറ്റാനാണ് ഇപ്പോൾ എൻഐസിയുടെ നി‍ർദേശം.



തകരാർ കാരണം റേഷൻ വിതരണം ഇടയ്ക്കിടെ മുടങ്ങുന്നതിലെ ആശങ്ക ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ എൻഐസിയെ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ വ്യാപാരികളല്ലെന്നും ഇതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതു ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ആവശ്യമായ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുവരെ നടന്നത്



∙ കേരളത്തിലെ സെർവറിനുള്ള ബിഎസ്എൻഎലിന്റെ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത് 50 എംബിപിഎസ് വരെ വർധിപ്പിച്ചു (100 എംബിപിഎസ് എന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടു കുറച്ചു).



∙ റേഷൻ വിതരണ സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടത്തിന് 2 വിദഗ്ധരെ കേരളത്തിൽ നിയമിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി.

∙ റേഷൻ കടകളിലെ ഇ പോസ് മെഷീനുകൾ പകുതിയോളം നന്നാക്കി.

നടക്കാതിരുന്നത്



∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഡേറ്റ സെന്ററിൽ റേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ഡേറ്റ ഒഴിവാക്കിയില്ല.



∙ നിലവിലെ റേഷൻ വിതരണ സംവിധാനമായ എഇ–പിഡിഎസിന്റെ വേർഷൻ കേരളത്തിൽ പുതുക്കിയില്ല.

English Summary : Ration distrubution not done due to server failure