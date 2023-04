കാട്ടിലും കോടതിയിലുമായി നാലു മാസം

അരിക്കൊമ്പന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെ



∙ ജനുവരി 22

പാലക്കാട്ട് കാടിറങ്ങി നാടുവിറപ്പിച്ച കൊമ്പനാന പി.ടി–7നെ മയക്കുവെടി വച്ച് കൂട്ടിലാക്കി. വിജയകരമായ ഈ ദൗത്യത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ അരിക്കൊമ്പനെയും സമാനമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നത്

∙ ഫെബ്രുവരി 21

ശാന്തൻപാറ, ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെപ്പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും വീടുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്ത ഒറ്റയാൻ ‘അരിക്കൊമ്പനെ’ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടിക്കാൻ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഉത്തരവ്.

∙ മാർച്ച് 23

മാർച്ച് 24ന് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. 23ന് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചു. അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്നത് മാർച്ച് 29 വരെ കോടതി വിലക്കി.

∙ മാർച്ച് 29

അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി ആന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. ആന മദപ്പാടിലാണെന്നും പിടിയാനയും കുട്ടിയാനയും ഉൾപ്പെടെ ആനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും പിടികൂടുന്നത് അതിനു നിയോഗിച്ചവർക്കും ആനയ്ക്കും അപകടമാണെന്നും വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിധി.

∙ ഏപ്രിൽ 5

അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടിയശേഷം പറമ്പിക്കുളം കടുവ സങ്കേതത്തിലെ മുതുവരച്ചാൽ വനമേഖലയിലേക്കു മാറ്റാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പറമ്പിക്കുളം മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു.

∙ ഏപ്രിൽ 12

പറമ്പിക്കുളത്തിനു പകരം യോജിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥലം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നിശ്ചയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി.

∙ ഏപ്രിൽ 17

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി.

∙ ഏപ്രിൽ 19

പറമ്പിക്കുളത്തിനു പകരം സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നും കോടതിയുടെ അടുത്ത ഉത്തരവിനു കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി. അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റുന്ന സ്ഥലമേതെന്ന വിവരം പരസ്യമാക്കരുത് എന്ന സർക്കാർ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

∙ ഏപ്രിൽ 27

ഓപ്പറേഷൻ അരിക്കൊമ്പന് മുന്നോടിയായുള്ള മോക്ഡ്രിൽ നടത്തി. ആനയെ പിടികൂടാൻ ദൗത്യസംഘം പൂർണ സജ്ജം

English Summary : Arikomban four months in forest and court