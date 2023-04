ഡിസിസിയിലും ബ്ലോക്കിലും പകുതി 50 വയസ്സിനു താഴെ ഉള്ളവർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ ഡിസിസി ഭാരവാഹികളിലും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരിലും പകുതി പേർ 50 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഇക്കാര്യം കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ആകെയുള്ള ഡിസിസി–ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളിൽ പകുതി വനിതകൾ, പട്ടികജാതി–വർഗക്കാർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുമായിരിക്കും. 50 വയസ്സിനു താഴെയും മുകളിലും ഉള്ള ആകെ ഭാരവാഹികളിൽ നിന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ 50% നിജപ്പെടുത്തുന്നത്.



ഈ മാനദണ്ഡം കർശനമാക്കുന്നതോടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കു ജീവൻ വയ്ക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണു യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ജില്ലകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ജംബോ പാനലുകളാണ്. ഈ നിബന്ധന ബാധകമാക്കുന്നതോടെ പേരുകൾ വൻ തോതിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ കഴിയും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്മാരെ ഡിസിസി ഭാരവാഹിത്വത്തിലും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്കും പരിഗണിക്കില്ല.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്തിമമാക്കിയ സമിതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാനലുകൾ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ പട്ടികയാണു പ്രാഥമികമായി ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചത്. മാനദണ്ഡത്തിനു പുറത്തുളളവരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെ പട്ടികകളിൽനിന്നും ആദ്യം ഒഴിവാക്കും. അതിനു ശേഷമാകും ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുവച്ചുള്ള വിശദ ചർച്ച നടക്കുക.

ഡിസിസി–ബ്ലോക്ക് പുനഃസംഘടനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മേയ് 15നകം ജില്ലാതല പുനഃസംഘടനാ സമിതികൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കണം. ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിന് ഇവരുടെ ശുപാർശ അന്തിമമാക്കാം. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാനതല പുനഃസംഘടനാ സമിതിയുടെയും കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെയും അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായിരിക്കും.

കാര്യക്ഷമതയും മെറിറ്റും കണക്കിലെടുത്തു ഭാരവാഹികളെ നിയമിക്കണമെന്ന പൊതു വികാരമാണു ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായത്. പാർട്ടിക്കൂറും പ്രവർത്തനമികവും സംഘടനാ ശേഷിയും ഉള്ളവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ. ഇവർ ഏതു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളവരും ആകാം. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂറു മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ആരെയും ഭാരവാഹികളാക്കില്ല.

കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എ.പി.അനിൽകുമാർ, ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, ടി.സിദ്ദീഖ്, കെ.ജയന്ത്, എം.ലിജു എന്നീ സമിതി അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ കെ.സി.ജോസഫ് എത്തിച്ചേർന്നില്ല. അടുത്ത യോഗം മേയ് അഞ്ചിനു ശേഷമായിരിക്കും. അതിനിടയിൽ ഓൺലൈനിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താനും ധാരണയായി. മേയ് 15 നകം ഡിസിസി, ബ്ലോക്ക്, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസ് ‘ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ്’ വയനാട്ടിൽ



കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ‘ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ്’ വയനാട്ടിൽ. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുള്ള ഹോട്ടലിലായിരിക്കും ഈ യോഗം. രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി അംഗങ്ങൾ, കെപിസിസി ഭാരവാഹികൾ, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി ദ്വിദിന യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ചരൽക്കുന്നിൽ നടത്താനാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീടു വയനാട്ടിലേക്കു മാറ്റി.



English Summary : DCC and Block level half of executive below fifty years