കെഎസ്എൽ: ഫ്രാഞ്ചൈസി ആകാൻ ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളും

കൊച്ചി ∙ നവംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രഥമ കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് (കെഎസ്എൽ) ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുന്ന 8 ടീമുകളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അവകാശം വാങ്ങാൻ ചലച്ചിത്രതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നു സംഘാടകരായ സ്കോർലൈൻ സ്പോർട്സ്. ടീമുകളെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികൾ സമ്മതപത്രം സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ ലേലത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നു കെഎസ്എൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ മാത്യു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.



കളിക്കാരുടെ ലേലം ജൂണിൽ നടക്കും. ഓരോ ടീമിനും ആകെ 6 വിദേശ താരങ്ങളെയോ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അനുവദിക്കുന്ന അത്ര എണ്ണം വിദേശ കളിക്കാരെയോ ഉൾപ്പെടുത്താം. 4 വേദികളിലായി 90 ദിവസം നീളുന്ന ലീഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 8 ടീമുകൾ കളിക്കുന്ന ലീഗിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 8 പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു പ്രമോട്ടർമാരായ ഇൗസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് മീരാൻ ചെയർമാൻ നവാസ് മീരാനും വൈസ് ചെയർമാൻ ഫിറോസ് മീരാനും പറഞ്ഞു.

