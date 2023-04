കെൽട്രോൺ ശ്രമിച്ചത് ഇരട്ടക്കരാറിന്; മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിനൊപ്പം പൊലീസിനും ക്യാമറ..!

തിരുവനന്തപുരം∙ മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിനുവേണ്ടി എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകയ്യെടുത്ത കെൽട്രോൺ ഇതേ പദ്ധതിക്കൊപ്പം പൊലീസിനു വേണ്ടി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനും നീക്കം നടത്തി. രണ്ടു പദ്ധതികളും ഒരുമിച്ചാണു കെൽട്രോൺ 2019 ഡിസംബർ 28നു ചേർന്ന സാങ്കേതിക സമിതി യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു തടയിട്ടതു സംസ്ഥാന ഐടി മിഷനാണ്. രണ്ടു വകുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് ഇത്രയധികം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്യാമറകളുടെ ഇരട്ടിപ്പിനു കാരണമാകുമെന്നു യോഗത്തിൽ ഐടി മിഷൻ പ്രതിനിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നും ഇതിനെ കെൽട്രോണിന്റെ പ്രതിനിധി എതിർത്തെന്നും യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ഗതാഗത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ജ്യോതിലാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. ആര് ആദ്യം ക്യാമറ വയ്ക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ മോട്ടർ വാഹന, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റവുമധികം വാദിച്ചതു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പാണ്. ഗതാഗത പരിപാലനമാണു പൊലീസിന്റെ ചുമതലയെന്നും ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണെന്നുമായിരുന്നു ഗതാഗത കമ്മിഷണറായിരുന്ന ആർ.ശ്രീലേഖയുടെ നിലപാട്. സേഫ് കേരള പദ്ധതി ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനമായതിനാ‍ൽ ക്യാമറ വയ്ക്കേണ്ടതു മോട്ടർവാഹന വകുപ്പാണെന്നും ഇവർ വാദിച്ചു. ഒടുവിലാണ് സേഫ് കേരള പദ്ധതി വഴിയുള്ള ക്യാമറ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് വഴി നടപ്പാക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചത്.

അതേസമയം, ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കു 10 വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാർ (എഎംസി) നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനമല്ല പിന്നീടു നടപ്പാക്കിയത്. അഞ്ചുവർഷത്തെ എഎംസി മാത്രം കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന 5 വർഷത്തേക്കുള്ള എഎംസി പ്രത്യേകം പണം നൽകി നടപ്പാക്കാമെന്നു തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു.

