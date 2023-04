റോഡ് ക്യാമറ കരാറിൽ കൈപൊള്ളി; കെൽട്രോണിന്റെ മറ്റു കരാർ ശുപാർശകളിലും വീണ്ടുവിചാരം

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡ് ക്യാമറ കരാറിൽ കൈപൊള്ളിയതോടെ കെൽട്രോണുമായുള്ള മറ്റു കരാറുകളിലും മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു. വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നിലവിലുള്ള 9 ഓട്ടമാറ്റിക് വാഹന ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററുകളുടെ നവീകരണത്തിന് കെൽട്രോൺ നൽകിയ ശുപാർശ അതേപടി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ക്യാമറ വിവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് ആലോചന.



ഇൗ നിർദേശങ്ങളിലും അവിശ്വസനീയമായ ചില കണക്കുകളുണ്ടെന്ന് മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രത്തിനാവശ്യമായ 43 ഇഞ്ച് ടിവിക്കും ഇതിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനത്തിനും 55 ലക്ഷം രൂപയാണ് കെൽട്രോൺ നിർദേശിച്ച തുക. ‘45 ഇഞ്ച് ടിവി വിത് സിസിടിവി വ്യൂവർ’ യുണിറ്റിന് ഇതിന്റെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ വില വരൂ എന്നാണു സാങ്കേതികവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. 5 വർഷത്തെ സർവീസ് കൂടി ഉള്ളതിനാൽ ഈ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കെൽട്രോണിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള വാദം.

ഏതിനും കെൽട്രോൺ തന്നെ എന്ന നയം മാറ്റണമെന്നും ഇതേ സേവനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രപൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും പലതവണ നിർദേശം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കരാർ എടുക്കാനും താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ഐടിഐ) നാലു വർഷം മുൻപു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും ആ കത്ത് മുങ്ങി.

ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (ഭെൽ), ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ഐടിഐ), ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് (ബെൽ), റെയിൽടെൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കു ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇവരെയൊന്നും അടുപ്പിക്കാറില്ല.

