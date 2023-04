അന്ന് 2 കുങ്കികൾ, കൊമ്പൻ മയങ്ങിയില്ല; ഇത്തവണ വന്നത് നാലെണ്ണം

ചിന്നക്കനാൽ ∙ അരിക്കൊമ്പനെ 2017ൽ മയക്കുവെടി വച്ചെങ്കിലും കുങ്കികളെ ഉപയോഗിച്ചു തളയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മയക്കുവെടി വച്ചിട്ടും പൂർണമായി മയങ്ങാതിരുന്ന അരിക്കൊമ്പന്റെ കരുത്തിനു മുന്നിൽ അന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ പൊളിഞ്ഞു.



അന്ന് 2 കുങ്കികൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 4 കുങ്കിയാനകളുമായാണു വനം വകുപ്പ് പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാട്ടാനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചവയാണ് കുങ്കിയാനകൾ.

അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കാൻ ആവശ്യമായത്രയും ഡോസ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും ഡോക്ടർമാർ ഇത്തവണ മടിക്കുകയില്ല. ഇന്നു നേരം പുലർന്നതിനു ശേഷം അരിക്കൊമ്പനെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന സമയമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ മയക്കുവെടി. ഇതിനായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി.

ഡാർട്ടിങ് എന്നാണു വന്യമൃഗങ്ങളെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുത്തത്. സൂചിയേറ് മത്സരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് നാമമാണു ഡാർട്ടിങ്. സൂചിയെറിയുന്നതുപോലെ മയക്കാനുള്ള മരുന്നടങ്ങിയ ചെറിയ സിറിഞ്ച് വെടിവച്ച് ആനകളുടെ ശരീരത്തിൽ തറപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക തോക്കുകളുണ്ട്. ഈ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് സിറിഞ്ചിലൂടെ മൃഗത്തിന്റെ ദേഹത്ത് തറപ്പിക്കുമ്പോൾ, സിറിഞ്ചിലെ ചാർജ് റിലീസാവുകയും മയക്കുമരുന്ന് ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തളച്ച കാട്ടാനകളെ ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നതിനു മുൻപായി ആന്റിഡോട്ട് നൽകും. ചെവിയുടെ അരികിലുള്ള ഞരമ്പുകളിലൂടെയാണ് ഈ കുത്തിവയ്പ് കൊടുക്കുന്നത്.

