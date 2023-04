‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം തടയണം: വി.ഡി. സതീശൻ

കൊച്ചി∙ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു പ്രദർശനാനുമതി നൽകരുതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. കേരളത്തിൽ നിന്നു മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ സ്ത്രീകളെ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന തെറ്റായ വിവരമാണു സിനിമയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

മതസൗഹാർദം പുലരുന്ന കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വിഷവിത്തുകൾ പാകാനുള്ള സംഘ് പരിവാർ അജൻഡയാണിത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലറിനു സെൻസർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. സിനിമയുടെ പ്രദർശനം തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു

English Summary: VD Satheesan asks not to give permission to screen The Kerala Story