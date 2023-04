കിണറ്റിൽ വീണ കരടി ചത്ത സംഭവം: വേട്ടയല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പരാമർശം

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ വീണ കരടി ചത്ത സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുമെന്നു ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ ആരാഞ്ഞു. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃശൂർ വോക്കിങ് ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ അനിമൽ അഡ്‌വോക്കസി എന്ന സംഘടന നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ്, ജസ്റ്റിസ് സി.ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഇക്കാര്യം ആരാഞ്ഞത്. കരടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ എങ്ങനെ വേട്ടയായി കാണാനാകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരണം തേടി മേയ് 24 ന് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

English Summary : Bear died in well issue not hunting says Kerala High Court