റോഡ് ക്യാമറ കരാർ: വിജിലൻസ് ചോദിച്ചാൽ അസ്സൽ വില പുറത്തുവരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ റോഡ് ക്യാമറ കരാറിൽ വിജിലൻസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെൽട്രോണിന്റെ ഉപകരാറിന്റെ വിവരങ്ങളും ഓരോ ഉപകരണം വാങ്ങിയതിന്റെ യഥാർഥ വിലയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാകും. കെൽട്രോൺ ഉപകരാർ നൽകിയ എസ്ആർഐടിയുടെ രേഖകൾക്കപ്പുറം എസ്ആർഐടി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കമ്പനികളുമായി നടന്ന ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്നാണ് മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ വാദം. ഇൗ പരിമിതിയൊന്നും വിജിലൻസിനില്ല.



സർക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപാടിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഭാഗമായ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും രേഖകൾ വിജിലൻസിനു പരിശോധിക്കാം. വിജിലൻസ് എസ്പി റെജി ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിറ്റാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ ഉയരുന്ന സംശയം തീർക്കാൻ ആരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുക്കാൻ വിജിലൻസിന് കഴിയും. ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ സർക്കാർ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നടപടികളിലേക്കു പോകാനും വിജിലൻസിന് കഴിയും.

English Summary: Exact amount will be disclosed if Vigilance interrogates