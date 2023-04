ലിഫ്റ്റില്ല: ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ ചുമന്നു കയറ്റാൻ ജീവനക്കാർ

കാസർകോട് ∙ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തകരാറിലായ ലിഫ്റ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകുന്നതിനാൽ രോഗികളെ സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്നുകയറ്റാൻ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 പേരെ നിയമിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ ചുമന്നിറക്കാനും കയറ്റാനും ബിഎംഎസ് തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ദിവസവേതനത്തിന് താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച ബന്തിയോട് സ്വദേശിനിയുടെ മൃതദേഹം നാലാം നിലയിൽ നിന്നു ചുമന്ന് താഴേക്കിറക്കിയതും ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് സ്ത്രീ മരിച്ചത്. സ്ട്രെച്ചറിൽ താഴെ ഇറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വലിയ ലിഫ്റ്റ് കേടായതിനാൽ ഹെൽപ് ഡെസ്കിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റ് തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ വൈകുമെന്നതിനാലാണ് 10 ദിവസത്തേക്ക് 2 പേരെ നിയമിച്ചത്. ലിഫ്റ്റ് നന്നാക്കുന്നതിന് 17 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി പരിഗണിച്ചാകും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകുക.

മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് മരണമുണ്ടായപ്പോളും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് മൃതദേഹം താഴെ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് മൃതദേഹം താഴെ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ 6 മണിക്കൂറോളം മൃതദേഹം വാർഡിൽ കിടന്നു. തുടർന്നാണ് അന്ന് തൊഴിലാളികൾ സഹായത്തിന് എത്തിയത്. ലിഫ്റ്റ് തകരാർ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ നവീകരിച്ച വാർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Lift not working; employees to carry patients to upper floor rooms