വളർത്തുകാളയുടെ കുത്തേറ്റ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു; ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

വാഴൂർ ∙ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കാളയുടെ കുത്തേറ്റു ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു; ഭാര്യയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. വാഴൂർ കന്നുകുഴി ആലുംമൂട്ടിൽ റെജി ജോർജ് (56) ആണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യ ഡാർളി പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11.30നാണു സംഭവം.

വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള പുരയിടത്തിൽ തീറ്റാൻ നിർത്തിയ കാളയെ മാറ്റിക്കെട്ടുമ്പോഴാണു റെജിക്കു കുത്തേറ്റത്. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ ഡാർളിയെയും കാള കുത്തി. ഡാർളിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാളയെ അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നെത്തിയ കാള റെജിയെ മരത്തോടൊപ്പം ചേർത്തു പലതവണ കുത്തി.

നെഞ്ചിലും വയറിലും സാരമായി പരുക്കേറ്റ റെജിയെ പൊൻകുന്നത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്ന റെജി കന്നുകാലികളെ വളർത്തി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. മകൾ: ജാസ്മിൻ (നഴ്സ്, യുകെ). മരുമകൻ: സിജോ. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

