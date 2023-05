ദ് കേരള സ്റ്റോറി; ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി/ ചെന്നൈ ∙ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ സിനിമയുടെ പ്രദർശനവും റിലീസും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമായെ ഹിന്ദ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നെങ്കിലും ഇടപെടാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.



പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ബി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷനും പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പൊലീസിനും സെൻസർ ബോർഡിലും നേരത്തേ ഇദ്ദേഹം പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം പരിഗണിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് കെ.എം.ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുൻപാകെ ഇടപെടൽ ഹർജിയെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നലെ വിഷയം ആദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകനായ നിസാം പാഷയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഇതു പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നി‍ർദേശിച്ചു. സിനിമ ഉടൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകനായ കപിൽ സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉടൻ പ്രത്യേക ഹർജി നൽകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പുതിയ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിലാണ് നൽകേണ്ടതെന്നു ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് പറ‍ഞ്ഞു.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സിനിമ കാരണമാകുമെന്നും തിയറ്ററുകളിലും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇതിന്റെ പ്രദർശനം നിരോധിക്കണമെന്നുമാണ് ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമായെ ഹിന്ദിന്റെ ആവശ്യം. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ തീവ്ര ഇസ്‌ലാം വിശ്വാസികൾ മതംമാറ്റുന്നതും അഫ്ഗാനിലേക്കു കടത്തുന്നതുമാണു സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’: റിലീസ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞില്ല

കൊച്ചി ∙ വിവാദമായ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമ അഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതു തടയണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. സിനിമയിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്നും അതു നീക്കാതെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടിയ ജസ്റ്റിസ് എൻ. നഗരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് സി.പി. മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി 5 നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

32,000 സ്ത്രീകളെ മതപരിവർത്തനത്തിനു വിധേയരാക്കിയെന്നും സാധാരണ പെൺ‍കുട്ടികളെ ഭീകര പ്രവർത്തകരാക്കുന്ന മാരകമായ കളിയാണു നടക്കുന്നതെന്നും ചിത്രത്തിൽ ടീസറിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ സിനിമ നിലവിലെ രീതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനും കീർത്തിക്കും ചേർന്നതല്ലെന്നും തൃശൂർ സ്വദേശി അഡ്വ. വി.ആർ. അനൂപ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണിത്. സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റദ്ദാക്കണം. മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് എതിരെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണു സിനിമ. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സമാനവിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഡപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്. മനു വിശദീകരിച്ചു.

തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടികളെന്തെന്ന് അറിയിക്കാനും ചിത്രത്തിനു ലഭിച്ച സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. സിനിമ കാണാതെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെങ്ങനെയെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ സമീപിച്ചിരുന്നോയെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.

കേരള സ്റ്റോറി തടയുമെന്ന് യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വർഗീയ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന ‘കേരള സ്റ്റോറി’ എന്ന സിനിമയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രദർശനം നിരോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനം തടയുന്ന കാര്യം യുഡിഎഫ് ആലോചിക്കുമെന്നു കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ.‘ കേരള സ്റ്റോറി’ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അത് ആത്മാർഥമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കരുത്. ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ‘ബുക്കിങ്ങേ നടക്കൂ, പ്രദർശനം നടക്കില്ല’ എന്നായിരുന്നു കൺവീനറുടെ പ്രതികരണം. ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികളുടെ വികാരം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ‘കക്കുകളി’ എന്ന നാടകവും നിരോധിക്കണം സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോട് യുഡിഎഫ് സഹകരിക്കില്ല. മേയ് 20ന് രാവിലെ പത്തു മുതൽ ഉച്ച വരെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞു സർക്കാരിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും.

നിരോധിക്കണമെന്ന് സിപിഎം പറഞ്ഞിട്ടില്ല: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

കണ്ണൂർ ∙ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് സിപിഎം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. സിനിമ നിരോധിക്കേണ്ടതു സിപിഎമ്മല്ല. അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണ്. എന്തായാലും സിനിമയെ സിപിഎം എതിർക്കുമെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ കേരളത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ്. തെളിനീരു പോലെ ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിൽ വിഷം ഒഴുക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ. കക്കുകളി നാടകത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എതിരായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം – ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഏതെങ്കിലും ആശയത്തെ നിരോധന നിയമംകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്നും കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയുടെ വസ്തുത വിശദീകരിച്ച് ജനങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നും എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

