സമൂഹമാധ്യങ്ങളിലൂടെ മുൻ സുഹൃത്തിന്റെ അധിക്ഷേപം; യുവതി ജീവനൊടുക്കി

കോതനല്ലൂർ (കോട്ടയം) ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നേരിട്ട യുവതി ജീവനൊടുക്കി. കോതനല്ലൂർ വരകുകാലായിൽ ആതിര മുരളീധരനെ (26) തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണു വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളുമിട്ട് അപമാനിക്കുന്നതായി കോതനല്ലൂർ മുണ്ടയ്ക്കൽ അരുൺ വിദ്യാധരനെതിരെ (32) ആതിര ഞായറാഴ്ച കടുത്തുരുത്തി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.



അരുണുമായുള്ള സൗഹൃദം രണ്ടുവർഷം മുൻപു പെൺകുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആതിരയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ അരുൺ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോകളും ചാറ്റുകളും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതോടെ വിവാഹനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നു വരന്റെ വീട്ടുകാർ പിന്മാറിയതായും പറയുന്നു.

ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ആതിര കടുത്തുരുത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അരുണിനോട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നും അരുൺ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളും ഇടുകയും ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണു പരാതി. ആതിരയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും മണിപ്പുരിൽ സബ് കലക്ടറുമായ ആശിഷ് ദാസിന് എതിരെയും പോസ്റ്റുകളിട്ടു.

ആതിരയുടെ പരാതി ലഭിച്ചയുടനെ നടപടിയെടുത്തെന്നും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അരുണിനെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റത്തിന് കേസ് എടുത്തെന്നും പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നും കടുത്തുരുത്തി എസ്എച്ച്ഒ സജീവ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. മുരളീധരനും ജയയുമാണ് ആതിരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. സംസ്കാരം നടത്തി.

‘‘ഞായറാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ ആതിരയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായത്. അന്നു രാത്രിയിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ആതിരയെ സമാധാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരുമായും സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ആതിര, അരുണിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഫോട്ടോകളും മറ്റും നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൊലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തതോടെ എനിക്കെതിരെയും സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഇനിയും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്.’’

ആശിഷ് ദാസ്, ആതിരയുടെ സഹോദരീഭർത്താവ്, സബ് കലക്ടർ, മണിപ്പുർ ടെക്നോപാൽ ജില്ല, മച്ചി സബ് ഡിവിഷൻ

English Summary: Young woman kills self in Kottayam following alleged cyber abuse