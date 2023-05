സമുദ്രജല മത്സ്യക്കൃഷിക്ക് നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊല്ലം ∙ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) സഹായത്തോടെ സമുദ്രജല മത്സ്യക്കൂടുകളിൽ വിപണി മൂല്യം കൂടിയ മത്സ്യം കൃഷി ചെയ്യുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മത്സ്യക്കൃഷിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നോർവേയുടെ സഹായത്തോടെ ഇതു നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോർവേയിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പരസ്പര സഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യയോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളിലെ സംഭരണ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പാക്കിയും ഇൻസുലേറ്റഡ് ബോക്സുകൾ നൽകിയും മത്സ്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതി ഈ വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബോട്ടുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രി പർഷോത്തം രുപാലയും ചേർന്നു നിർവഹിച്ചു.

മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, ജെ.ചിഞ്ചുറാണി, എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, സുജിത്ത് വിജയൻപിള്ള എംഎൽഎ, മേയർ പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.ഗോപൻ, കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ സഞ്ജയ് എം. കൗൾ, ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ. ഡോ.അദീല അബ്ദുല്ല, മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ ടി.മനോഹരൻ, മത്സ്യബോർഡ് ചെയർമാൻ കൂട്ടായി ബഷീർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: AI-assisted aquaculture to be introduced with the cooperation of Norway: CM Pinarayi Vijayan