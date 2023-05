7 മാറ്റങ്ങളോടെ ‘കേരള സ്റ്റോറി’ക്ക് അനുമതി

കോഴിക്കോട്/ ന്യൂഡൽഹി ∙ സെൻസർ ബോർഡ് നിർദേശപ്രകാരം 41 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി വിവാദ സിനിമ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ നാളെ റിലീസ് ചെയ്യും. മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണു നീക്കം ചെയ്തതിൽ പ്രധാനം. ഇതുൾപ്പെടെ 7 കട്ടുകളോടെയാണ് 2 മണിക്കൂർ 19 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമയ്ക്ക് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സിനിമയിലെ ഐഎസ്ഐഎസ്, ഔറംഗസേബ്, ആലംഗീർ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കു സെൻസർ ബോർഡ് തെളിവു വാങ്ങി. സിനിമയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കും തെളിവു ശേഖരിച്ചു. സബ്ടൈറ്റിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും മലയാള ഗാനത്തിനു സബ്‍ടൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സിനിമയുടെ പ്രദർശനവും റിലീസും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമായെ ഹിന്ദ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. പകരം കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും അപേക്ഷ നൽകിയാൽ കേസ് ഇന്നു തന്നെ പരിഗണിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. സിനിമയുടേതു സാങ്കൽപിക കഥയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പു കൂടി ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിർമാതാവ് വിപുൽ അമൃത്‍ലാൽ ഷാ അംഗീകരിച്ചില്ല.

പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പു വേണമെന്നു ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി വൃന്ദ ഗ്രോവർ വാദിച്ചപ്പോൾ, സിനിമ പൂർണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു ഹർജിയിലൂടെ കുർബാൻ അലി ഉന്നയിച്ചത്. കുർബാൻ അലിയുടെ ഹർജി കഴി‍ഞ്ഞദിവസം ജസ്റ്റിസ് കെ.എം.ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുൻപാകെയും എത്തിയിരുന്നു.

‌‌‌ഇതിനിടെ, സിനിമ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധത്തിനും സാധ്യതയെന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലും ചിത്രത്തിനെതിരെ ഹർജിയുണ്ട്.

ചിത്രത്തിൽ നിന്നു നീക്കാൻ നിർദേശിച്ച പ്രധാന രംഗങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും

∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഭാഗം

∙ ‘അവർക്ക് (മുസ്‍ലിം തീവ്രവാദികൾക്ക്) പാക്കിസ്ഥാൻ വഴി അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു’ എന്ന സംഭാഷണം.

∙ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ പൂജാ കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാഗം.

∙ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങളും അനുചിത പരാമർശങ്ങളും.

∙ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പുകാർ എന്ന സംഭാഷണത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എന്ന ഭാഗം.

∙ ‘രൺദിയാൻ’ എന്ന പരാമർശം ‘ലൈംഗിക അടിമകൾ’ എന്നാക്കി

