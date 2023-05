പൊതുഭരണം, ക്യാമറ മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ചയായില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ വകുപ്പു തലവൻമാരുടെ അധികാരങ്ങളിൽ പലതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർമാർക്കു നൽകി പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്, ഭരണരംഗത്തു നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധിക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും ഇക്കാര്യം ആരും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചില്ല.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിനെതിരെ സിപിഎം, സിപിഐ അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നാണു സംഘടനകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. റോഡ് ക്യാമറ വിവാദവും അജൻഡയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ഏതാനും വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണനയ്ക്കെടുത്ത ശേഷം മന്ത്രിസഭാ യോഗം പെട്ടെന്നു പിരിയുകയായിരുന്നു.

English Summary: No discussion regarding general administration department and road camera project in cabinet meeting