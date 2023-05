ആഭിചാരകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവം: പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം

പത്തനംതിട്ട ∙ മലയാലപ്പുഴയിലെ ആഭിചാരകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവത്തിൽ ശോഭന, കൂട്ടാളി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചൽ പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കി. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ്. പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട ശുഭയുടെ ഭർത്താവ് അനീഷ് ജോണിനോട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു ഭാര്യയെയും മകളെയും അമ്മയെയും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാൾ വരാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ശുഭയെയും കുടുംബത്തെയും ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെ സഹോദരിയെത്തി കൊട്ടാരക്കയിലെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അനീഷ് ജോൺ കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്നാണു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.



അനീഷും കുടുംബവും അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം രൂപ ശോഭനയിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്തതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. പണം ഇരട്ടിപ്പിച്ചു നൽകാമെന്ന വാദ്ഗാനത്തിലാണോ ഇത്രയും തുക നൽകിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. അനീഷിനെ പൊലീസ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപയേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതാനും ദിവസം മുൻപു ‘വാസന്തിയമ്മമഠ’ത്തിൽ നിന്ന് അനീഷ് സ്ഥലം വിട്ടതോടെ ശോഭന ഇയാളുടെ കുടുംബത്തെ പണം ചോദിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ശുഭ, മാതാവ് എസ്തർ, മകൾ ലീയ എന്നിവരെ ഇതെച്ചൊല്ലിയാണു ശോഭന പൂട്ടിയിട്ടത്. ആഭിചാരക്രിയ നടന്നുവെന്ന പ്രചാരണം അവിടെ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശുഭയുടെ തന്ത്രമായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണു പൊലീസ്. 10 ദിവസം പൂട്ടിയിട്ടെന്നു ശുഭ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ഇതും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല.

ആഭിചാരക്രിയകളല്ല, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണുണ്ടായതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. അനീഷിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകളുണ്ടെന്നതിനാൽ കുടുംബം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. പൊലീസ് ഇന്നലെ വാസന്തിയമ്മമഠത്തിൽ എത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.

ശോഭന സംഭവദിവസം വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂട്ടിയിട്ടവരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ മോചിപ്പിച്ച വിവരമറിഞ്ഞു പാതിവഴിയിൽ തിരിച്ചു പോയെന്ന വിവരവും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശോഭനയും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനും വൈകാതെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് സൂചന.

വാസന്തിയമ്മമഠം തകർത്ത കണ്ടാലറിയാവുന്ന 30 പേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 11,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി അയൽക്കാരൻ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മലയാലപ്പുഴ സിഐ കെ.എസ്.വിജയൻ, എസ്ഐ ടി.അനീഷ്, സീനിയർ സിപിഒ സുധീഷ്, ഇർഷാദ്, ഹരി, രഞ്ജിത്ത്, എഎസ്ഐ രജനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

പൊലീസ് തിരയുന്ന അനീഷ് തട്ടിപ്പുകേസുകളിൽ പ്രതി

കോന്നി ∙ മലയാലപ്പുഴയിലെ ആഭിചാരകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പൂട്ടിയിട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് തിരയുന്ന അനീഷ് ഒട്ടേറെ തട്ടിപ്പുകേസുകളിൽ പ്രതി. കോന്നി സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയും കാറും തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ ഇയാളും ഭാര്യ ശുഭയും ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി അന്നമ്മ ജോസഫും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലായിരുന്നു സംഭവം. വിദേശത്തും വിമാനത്താവളത്തിലും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് അനീഷ് പണവും കാറും കൈക്കലാക്കിയത്. കാർ പിന്നീട് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഈ കേസിൽ ഇവർ റിമാൻഡിലായിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



വിമാനത്താവളത്തിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലും ജോലി വാങ്ങി നൽകാമെന്നും വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു ലോൺ എടുത്ത് നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞ് കോടികൾ തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ മുൻപ് പത്തനാപുരം പൊലീസും അനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ ചമഞ്ഞും എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാരനെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുമാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരുന്നത്. ഒരാളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്. വാടക വീടുകൾ മാറി മാറി താമസിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് പത്തനാപുരത്ത് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്.

ഇലന്തൂർ ഇരട്ട നരബലിക്കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐരവണിൽ നിന്നുണ്ടായ പരാതിയിലും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കാൻസർ ബാധിതയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മന്ത്രവാദി പണം തട്ടിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. ഈ പണവും അനീഷിന്റെ കൈവശമെത്തിയതായാണ് വിവരം. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇവർക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ട്.

