കാറിൽ യുവതി ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകി

പരിയാരം (കണ്ണൂർ) ∙ കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിലെത്തിയ കാർ ലേബർ മുറിയാക്കി; ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ യുവതി ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകി. അമ്മയും കുട്ടികളും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ചിറക്കൽ സ്വദേശിനിയായ 28 വയസ്സുകാരിയാണ് പ്രസവ വേദനയുമായി കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചെ 3.30ന് പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു സമീപത്തെ ഇടനാഴിയിൽ കാറിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാറിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ തല ഭാഗം പുറത്തേക്കു വന്ന നിലയിലായതിനാൽ അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ഡോക്ടർമാർ രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്ന കാറിൽ തന്നെ പ്രസവം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾക്കൊടി കഴുത്തിനു ചുറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അപകടകരമായ നിലയിൽ പിൻഭാഗം പുറത്തുവന്ന നിലയിലാണു കണ്ടത്. കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്നു മാറ്റി.

