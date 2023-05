ക്യാമറ കരാറിൽ മാറ്റത്തിന് നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ റോഡ് ക്യാമറ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു വിജിലൻസും വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കെൽട്രോണുമായുള്ള കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ നീക്കം. കെൽട്രോൺ ഉപകരാർ കൊടുത്ത കമ്പനികൾ ഇൗ പദ്ധതിക്കായി വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അമിത വില ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഇടപെടും. തുക കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കരാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏകോപനത്തിന് കെൽട്രോൺ 146 ജീവനക്കാരെയാണ് പുതുതായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ 75 പേർ കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. ഓരോ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെയും ഏകോപനത്തിന് 15–30 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെറ്റു കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും തിരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് വ്യവസായ സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണമെന്നു ഗതാഗത കമ്മിഷണർ എസ്.ശ്രീജിത്തും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Attempt to make changes in AI camera contract