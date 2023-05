യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി വനത്തിൽ തള്ളി, മൃതദേഹത്തിന് 6 ദിവസം പഴക്കം; സഹപ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ

അതിരപ്പിള്ളി (തൃശൂർ) ∙ യുവതിയെ വനത്തിനുള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കരിയിലകൾക്കുള്ളിൽ പൂഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ. കാലടി ചെങ്ങൽ സ്വദേശിയായ ആതിരയെ (26) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അടിമാലി പാപ്പിനശേരി അഖിൽ (32) ആണു കാലടി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

തുമ്പൂർമൂഴി ഔഷധത്തോട്ടത്തിനു സമീപത്തു വനത്തിനുള്ളിലെ പാറയിടുക്കിൽ 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള നിലയിൽ ആതിരയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. അങ്കമാലിയിലെ ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജീവനക്കാരാണ് ആതിരയും അഖിലും. സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ കടമായി അഖിലിനു നൽകിയ സ്വർണവും പണവും ആതിര തിരികെയാവശ്യപ്പെട്ടതു കൊലപാതകത്തിനു കാരണമായെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം.

ആതിരയെ കഴിഞ്ഞ 29നു ശേഷം കാണാനില്ലെന്നുകാട്ടി വീട്ടുകാർ പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കു രാവിലെ പുറപ്പെട്ട ആതിരയെ ഭർത്താവാണു കാലടി പട്ടണം വരെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടത്. ആതിര മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തിരുന്നില്ല. വൈകിട്ടു ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്താതിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പര‍ാതി നൽകി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആതിര ഒരു കാറിൽ കയറി പോകുന്നതു കണ്ടെത്തി. കാർ പിന്തുടർന്ന് അന്വേഷണം നീണ്ടപ്പോൾ സംശയമുന അഖിലിലേക്കെത്തി.

പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: ഭർത്താവിനൊപ്പം കാലടി വരെ എത്തിയ ആതിര അങ്കമാലിയിലേക്കു പോകുന്നതിനു പകരം പെരുമ്പാവൂരിലേക്കാണു ബസ് കയറിയത്. പെരുമ്പാവൂരിനു മുൻപു വല്ലത്തു ബസിറങ്ങി. അഖിലിന്റെ കാറിൽ കയറി ചാലക്കുടി വഴി അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്കു പോയി. റോഡിൽ നിന്ന് ഒന്നരക്കിലോമീറ്ററോളം ഇരുവരും കാടിനുള്ളിലേക്കു നടന്നു. കഴുത്തിൽ ഷാൾ കുരുക്കിയാണ് അഖിൽ ആതിരയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൃതദേഹം പാറക്കെട്ടിനുള്ളിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു കരിയില കൂട്ടിയിട്ടു മൂടി. പിറ്റേന്നു പതിവുപോലെ അഖിൽ ജോലിക്കെത്തി.

6 മാസം മുൻപു ജോലിക്കു കയറിയ ആതിര അഖിലുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. 10 പവനോളം സ്വർണവും പണവും അഖിൽ ആതിരയിൽ നിന്നു പലപ്പോഴായി വാങ്ങി. ഇതു തിരികെ ആതിര ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സൗഹൃദം നടിച്ച് അതിരപ്പിള്ളിയിലെത്തിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വിവാഹിതനായ അഖിലിനു ഭാര്യയും 2 മക്കളുമുണ്ട്. ആതിരയ്ക്കു ഭർത്താവും 2 മക്കളുമുണ്ട്. അടിമ‍ാലി സ്വദേശിയായ അഖിൽ അങ്കമാലി വടവഴിയിലാണു വാടകയ്ക്കു താമസം.

