മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പും ‘ദ് വീക്കും’ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്

മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പ്രചാരത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രചാരം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസിന്റെ (എബിസി) 2022 ജൂലൈ – ഡിസംബർ കണക്കു പ്രകാരമാണിത്. ഇംഗ്ലിഷ് മാഗസിനുകളിൽ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘ദ് വീക്കി’നാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം.

English Summary: Manorama Weekly and The Week ranks first in India