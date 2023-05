എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിത്തം; സൗദിയിൽ 2 മലയാളികൾ മരിച്ചു

റിയാദ് ∙ സൗദി ഖാലിദിയ്യയിൽ താമസകേന്ദ്രത്തിനു തീ പിടിച്ച് 2 മലപ്പുറം സ്വദേശികളുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു.



വളാഞ്ചേരി പൈങ്കണ്ണൂർ ഹിൽടോപ്പിൽ തറക്കൽ അബ്ദുൽ ഹക്കീം (38), മേൽമുറി നൂറേങ്ങൽ കാവുങ്ങതൊടി ഇർഫാൻ(32) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ.

തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 1.30ന് താമസ സ്ഥലത്തെ എസി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന 6 പേരും മരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജോലിക്കായി 5 ദിവസം മുൻപാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ സൗദിയിൽ എത്തിയത്. ഇവർ ആദ്യമായാണ് സൗദിയിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നത്.

മേൽമുറി 27 നൂറേങ്ങൽമുക്കിലെ കാവുങ്ങൽതൊടി പരേതനായ അബ്ദുൽ കരീം– നൂർജഹാൻ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഇർഫാൻ. ഭാര്യ: ഷിഫ്ന തസ്നി. മകൻ: മുഹമ്മദ് ഹൈസിൻ.

വളാഞ്ചേരി പൈങ്കണ്ണൂർ ഹിൽടോപ്പിൽ തറക്കൽ യൂസഫിന്റെയും പരേതയായ ആമിനയുടെയും മകനാണ് ഹക്കീം.

ഭാര്യ: ഹസ്ബി. മകൻ: ഫൈസം (2 വയസ്സ്)

English Summary : Two keralites died in sudi AC blast and caught fire