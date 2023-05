ക്യാമറ: യുഡിഎഫ് കാലത്തും കെൽട്രോൺ 2 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് വേഗമളക്കുന്ന ക്യാമറ റോഡുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കെൽട്രോൺ വഴി കേരളാ പൊലീസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കാനും കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജീകരിക്കാനും രണ്ടു സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടി. ഇപ്പോൾ വിവാദമായ ക്യമറാ ഇടപാടിൽ 30 കോടിയുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ലഭിച്ച മീഡിയാട്രോണിക്സും ആർപി ടെക് സോഫ്റ്റ് എന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയുമാണു വേഗ ക്യാമറയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചത്.



54.6 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതിയാണു ലഭിച്ചതെങ്കിലും 100 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനായി 40.31 കോടി രൂപയാണു ചെലവിട്ടത്. നിയമലംഘനത്തിനു പിഴയായി ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനകം പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ തുകയും കെൽട്രോണിനു ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കരാർ. വേഗപരിധി ലംഘനം കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം (സ്പീഡ് വയലേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം) വിതരണം ചെയ്യാനും സ്ഥാപിക്കാനുമായി 8.56 കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡറാണു മീഡിയാട്രോണിക്സിനു ലഭിച്ചത്.

കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ 5.21 കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ടെക്നോ പാർക്കിലെ ആർപി ടെക് സോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിക്കും നൽകി. എന്നാൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നല്ലാതെ, കെൽട്രോൺ ആരെങ്കിലുമായി ഉപകരാർ വച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

വീഴ്ചകൾ കെൽട്രോണിന്റേത്: ശശീന്ദ്രൻ



കോഴിക്കോട്∙ എഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ പിഴവുകൾ കെൽട്രോണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെന്ന് അക്കാലത്തു ഗതാഗത വകുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാം. കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പങ്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മറുപടി പറയേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary : Keltron seek help from private companies in UDF government's time