സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഇനി ഷാഡോ പൊലീസ്; മിന്നൽ പരിശോധന

കൊച്ചി ∙ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഇനിമുതൽ ഷാഡോ പൊലീസ് സാന്നിധ്യം. സെറ്റുകളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണു കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് നടപടി. സെറ്റുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.സേതുരാമൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലഹരി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമാമേഖലയിലെ ലഹരിസാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നിരീക്ഷിക്കാനും നടപടിയെടുക്കാനും എക്സൈസ് വകുപ്പിനും നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും രൂപീകരിച്ചു. ലഹരി സംബന്ധിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ ടിനി ടോം, ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ബി.ടെനിമോൻ പറഞ്ഞു.

സെറ്റിൽ പൊലീസോ എക്സൈസോ നിയമാനുസൃതം നടത്തുന്ന പരിശോധനകളെ എതിർക്കില്ലെന്നാണു നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. അവസരം കിട്ടിയിട്ടും മകനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിടാതിരുന്നതു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ഭയം മൂലമാണെന്നു ടിനി ടോം വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗം മൂലം പല്ലു ദ്രവിച്ചുപോയ ന‌ടനെ തനിക്കറിയാമെന്നും ടിനി പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Shadow police to be deputed at movie shooting sets