ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അധിക സീറ്റ്; ഡിഗ്രിക്ക് 3, പിജിക്ക് ഒന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതിയ അധ്യയനവർഷം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളജുകളിലും ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ പരമാവധി 3 സീറ്റുകളും ബിരുദാനന്തരകോഴ്സുകളിൽ ഒരുസീറ്റും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി. നിലവിലെ ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിനുപുറമേയാണ് അധിക സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചത്.

നിലവിലെ അഡ്മിഷൻ പരിധിക്കുമുകളിൽ സർക്കാരിന് അധികസാമ്പത്തികബാധ്യതയുണ്ടാകാ‍തെയാണു സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചത്. ഈ സീറ്റുകളിലേക്കു ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ചു മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകൾക്കും സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളജുകൾക്കും സ്വയംഭര‍ണ കോളജുകൾക്കും നിർദേശം കൈമാറി.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളുടെ അവസരവും തുല്യതയും വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർക്കു പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുവരികയാണ്. സർവകലാശാല, കോളജ് സമിതികളിൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതും സ്പെഷലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരെ താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: Differently abled to get extra seats in colleges in Kerala