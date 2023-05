ക്യാമറ വിവാദം: വിജിലൻസ് വന്നാൽ ഇഡി പിന്നാലെ വരും; വിജിലൻസ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ റോഡ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) കേസെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചേക്കും. ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസുകളിൽ ഇഡിക്ക് ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുക മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പരാതിയിൽ ഒരു എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഇൗ കേസിന്റെ പിന്നാലെ ഇഡിക്ക് കേസന്വേഷണത്തിലേക്കു കടക്കാനാകും.

എഫ്ഐആർ ഇടുന്നത് ഇഡിക്കു കടന്നുവരാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നതാണു വിജിലൻസിനെ കുഴക്കുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിൽ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ സേഫ് കേരള പദ്ധതിയിൽ വാഹനം, കംപ്യൂട്ടർ വാങ്ങലിലും റോഡ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിലും അഴിമതിയുണ്ടെന്ന പരാതിയിലാണു വിജിലൻസ് പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കലിൽ വൻ അഴിമതി ആരോപണമുയർന്നതോടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫയലുകൾ ശേഖരിച്ചു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം സജീവമാക്കിയിരുന്നു. മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും കെൽട്രോണിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മൊഴിയെടുക്കലും നടക്കുകയാണ്. ഫയലുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്രമക്കേടും സാമ്പത്തിക ഇടപാടും കണ്ടെത്തിയാൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെ വിശദീകരണം.

232 കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉപകരാർ എടുത്ത കമ്പനികൾ പദ്ധതിക്കായി മുടക്കിയ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് കെൽട്രോണിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നാണു കെൽട്രോൺ പറയുന്നത്. അഴിമതിയും കമ്മിഷനും അമിത വിലയുമൊക്കെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇഡിക്ക് കേസിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇൗ കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർക്കാർ കരാറുകളെടുത്തു പണം മുടക്കി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന ചില കമ്പനികൾക്കും കരാറുകാർക്കും എതിരെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരത്തേ ഇഡി കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ലൈഫ്മിഷൻ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനൊരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിനു തടയിടാൻ വിജിലൻസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിനിറങ്ങിയതും എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും. ഒരേ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ 2 ഏജൻസികൾക്ക് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഉപയോഗിച്ച് അന്നു സിബിഐയെ തടയാനായി.

സിബിഐക്ക് അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനായില്ല. ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നു വിദേശ സഹായം കൈപ്പറ്റിയതിനാണു സിബിഐക്കു കേസെടുക്കാനായത്. പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ പകർപ്പു പോലും വിജിലൻസ് കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം മുറുക്കി. ഇഡിയുടെ കേസിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കർ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്നത്. ക്യാമറ അഴിമതി വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആദ്യം മുതൽ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അറിയാം.

English Summary: Enforcement Directorate may also start investigation if vigilance registers fir in road camera project allegation