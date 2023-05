പെർമിറ്റ് ഫീസ്‌ വൻ വർധനയിൽ ഇളവു വന്നേക്കും; വർധന കൂടിപ്പോയെന്നു സിപിഎമ്മിലും അഭിപ്രായം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു കെട്ടിടനിർമാണത്തിനുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസിൽ വരുത്തിയ വൻ വർധനയിൽ സർക്കാർ ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. 80 മുതൽ 150 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ (862 മുതൽ 1615 ചതുരശ്ര അടി) വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ സ്ലാബിലാണ് ഇളവിന് ആലോചന. ഈ സ്ലാബിൽ വരുന്ന പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കു പഞ്ചായത്തുകളിൽ 50 രൂപ, നഗരസഭകളിൽ 70 രൂപ, കോർപറേഷനുകളിൽ 100 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു പുതുക്കിയ നിരക്ക്. പെർമിറ്റ് ഫീസിലെ വർധന പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടി എന്ന അഭിപ്രായം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും മേൽ അമിതഭാരം ഏൽപിക്കരുതെന്ന നി‍ർദേശവും ഉണ്ടായി. ഇക്കാര്യം സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും പങ്കുവയ്ക്കുകയും സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഇതിനിടെ, പെർമിറ്റ് ഫീസ് കൂട്ടിയതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായി പോറലേൽപിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തലാണു സിപിഎമ്മിൽ ഉള്ളത്. സർക്കാ‍ർ നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകളിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഫീസ് വർധനയെ അനുകൂലിക്കുകയും പിന്നീടു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി നിലപാടു മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്നാണു തദ്ദേശ മന്ത്രി ഇതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ഫീസിൽ ഇളവു നൽകാൻ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : May be relaxation in huge increase in permit fee