ക്യാമറ ഇടപാടിൽ നയാ പൈസയുടെ അഴിമതിയില്ല: ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിജിലൻസും വ്യവസായ വകുപ്പും അന്വേഷിക്കുന്ന ക്യാമറ ഇടപാടിൽ നയാ പൈസയുടെ പോലും അഴിമതിയില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. സർക്കാരിന്റെ 2–ാം വാർഷിക പരിപാടികൾ മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാരവേലയാണു നടക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയിൽ വിവാദമുണ്ടാക്കി പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം. പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. കെൽട്രോണുമായി മാത്രമാണു സർക്കാരിന് നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളത്. പ്രസാഡിയോയുമായി ഇടപാടുകളില്ല. ഉപകരാറുകളെല്ലാം നിയമപരമായാണു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കരാറുകളുടെയും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം കെൽട്രോണിനാണ്. കരാർ കിട്ടാതിരുന്ന കമ്പനികൾ ഇങ്ങോട്ടു കയറി കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാന പ്രകാരം ഉണ്ടായ കരാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചാണു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വിമർശനം. കരാറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വായിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾക്കു വ്യക്തതയാകും. ഉപ കരാർ വ്യവസ്ഥ കെൽട്രോണിന്റെ ടെൻഡർ രേഖയിലുണ്ട്. 5 വർഷത്തേക്കു ബിഒടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പദ്ധതി തീരുമാനിച്ചത്. 232.25 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതിയാണു മന്ത്രിസഭ നൽകിയത്. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതു 142 കോടി, ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകളുടേതടക്കം 5 വർഷത്തെ പരിപാലനത്തിനായി 56.24 കോടി, ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ 35.76 കോടി ഇങ്ങനെയാണു വകയിരുത്തൽ. ഇതിൽ 100 കോടിയുടെ അഴിമതി എവിടെ നിന്നു കിട്ടിയ കണക്കാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു.

ക്യാമറ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധു പ്രകാശ് ബാബുവും പ്രസാഡിയോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടു എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. പ്രസാഡിയോ, ട്രോയ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതോടെ പത്രസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗോവിന്ദൻ എഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: MV Govindan denies the bribery allegations of opposition in AI Camera Project