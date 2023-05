കേരളത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ബോട്ടുകൾക്കും റജിസ്ട്രേഷനില്ല; സർവേക്ക് 2 പേർ മാത്രം

കണ്ണൂർ ∙ സംസ്ഥാനത്തു യാത്രക്കാരുമായും വിനോദസഞ്ചാരികളുമായും സർവീസ് നടത്തുന്ന ഉൾനാടൻ ജലയാനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനു റജിസ്ട്രേഷനില്ല. ജലയാനങ്ങളുടെ സർവേയും റജിസ്ട്രേഷനും നടത്തേണ്ട മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തു 10,231 എണ്ണത്തിനു മാത്രമാണു റജിസ്ട്രേഷനുള്ളത്. ഇതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ യാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരേ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ ഒന്നിലേറെ ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ബോട്ടുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കു കൃത്യമായ സംവിധാനമില്ലാത്തതാണു പ്രശ്നം.

ബോട്ട് സുരക്ഷിതമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2 സർവേയർമാരാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെ ഒരു സർവേയറുടെയും എറണാകുളം മുതൽ കാസർകോട് വരെ രണ്ടാമത്തെ സർവേയറുടെയും ചുമതലയിലാണ്. മുഴുവൻ ബോട്ടുകളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ പോർട്ട് ഓഫിസറാണ്. ജില്ലാതലത്തിൽ റജിസ്റ്ററുകളോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇല്ല. വിഴിഞ്ഞം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ബേപ്പൂർ, അഴീക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോർട്ട് ഓഫിസർമാർക്ക് സർവേ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇത്രയേറെ ജലയാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാകില്ല.

5 വർഷത്തേക്കാണു ബോട്ടുകൾക്കു മാരിടൈം ബോർഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകുന്നത്. ഓരോ വർഷവും സുരക്ഷാ സർവേയുമുണ്ടാകും. സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ബോട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, മിക്കയിടത്തും ജെട്ടികളും അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെയാണ് യാത്രയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സമയമെങ്കിലും മിക്കയിടത്തും പാലിക്കാറില്ല. അഴിമുഖം വരെ പോകരുതെന്ന നിബന്ധനയും ലംഘിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെ കുറവാണ് പരിശോധനയ്ക്കു തടസ്സമെന്നു പറഞ്ഞ് മാരിടൈം ബോർഡിനു കയ്യൊഴിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ‌ഈ രംഗത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ‌കേരള തീരത്തെ ഏക കപ്പൽ സർവീസ് നിലച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി. മാരിടൈം ബോർഡിനു കീഴിലെ 17 തുറമുഖങ്ങളിൽ വിഴിഞ്ഞം, കൊല്ലം, ബേപ്പൂർ, അഴീക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബെർത്ത് ഉള്ളത്. പിഎസ്‌സി വഴിയും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അറുന്നൂറോളം പേർ ബോർഡിനു കീഴിലുണ്ട്. തുറമുഖമെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് ചുമതല വീതിച്ചു നൽകിയാൽ യാനങ്ങളുടെ പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്താനാകും. ‌‌റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത യാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുപ്പിക്കാനും അല്ലാത്തവയ്ക്കു കനത്ത പിഴ ചുമത്താനും ഒന്നാം മാരിടൈം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല.

