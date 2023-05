ധനവകുപ്പിനെ ഒതുക്കൽ: വിഎസ് കമ്മിറ്റി നിർദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തിരുകിക്കയറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ധനവകുപ്പിന്റെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള സെന്തിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദേശങ്ങൾ പലതും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാത്തത്. വി.എസ്.അച്യൂതാനന്ദൻ ചെയർമാനായിരുന്ന കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനാണു മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.സെന്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത്. ഇൗ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ 3 മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താൽപര്യ പ്രകാരമാണു ധനവകുപ്പിനെതിരായ ശുപാർശകൾ തിരുകിക്കയറ്റിയത്. കാലങ്ങളായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പോരിന്റെ ഭാഗമാണിത്.



ധനവകുപ്പിലേക്ക് അനാവശ്യമായി എല്ലാ ഫയലുകളും അയയ്ക്കുന്നതും അവിടെ കാലങ്ങളോളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും പല തീരുമാനങ്ങളും വൈകാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ, ഇൗ കാരണം ഉയർത്തി റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭേദഗതി ചെയ്തു ധനവകുപ്പിലേക്കു ഫയലുകൾ അയയ്ക്കുന്ന രീതി പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. ഇതോടെ വകുപ്പുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തോന്നുംപടി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാനും ഏതു പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാനുമാകും. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ധനവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയുണ്ടാകില്ല.

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വകുപ്പെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ വകുപ്പിലെയും ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ധനവകുപ്പാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മുഴുവൻ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ കൈകാര്യ ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെത്തന്നെ. ഇപ്പോൾ പൊതുഭരണ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള നികുതി വകുപ്പിനെ ധനവകുപ്പിനു കീഴിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം കാലങ്ങളായുണ്ട്. ഇതിനായി ചില നീക്കങ്ങൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായെങ്കിലും നടന്നില്ല. ധനവകുപ്പിനു കീഴിലേക്കു സമാന സ്വഭാവമുള്ള കൂടുതൽ വകുപ്പുകളെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം നിലനിൽക്കെയാണ് ഉള്ള അധികാരവും എടുത്തുകളയാൻ സർക്കാർ നീങ്ങുന്നത്.

English Summary : Things not recommended by VS committee inserted to consolidate the finance department