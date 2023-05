കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷനു സർവീസ് സംബന്ധിച്ച തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപിക്കാനോ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർവീസുകളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയമനത്തിന് ഉത്തരവിടാനോ അധികാരമില്ലെന്ന്‌ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ സർവീസിലെ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൈബ്യൂണലുകളാണു പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്കു ഉപദേശമോ ശുപാർശയോ നൽകാനേ കമ്മിഷന് അധികാരമുള്ളൂയെന്നും ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷ് വിശദീകരിച്ചു.



പിഎസ്‌സി സപ്ലിമെന്ററി റാങ്ക്‌ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരിയായ കേൾവി പരിമിതിയുള്ള ആലുവ സ്വദേശിനിയെ നിയമ വകുപ്പിലെ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് - രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിയമിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ്‌ റദ്ദാക്കിയാണു ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പിഎസ്‌സി നൽകിയ ഹർജിയാണു പരിഗണിച്ചത്.

കമ്മിഷൻ അധികാരപരിധി മറികടന്നാണ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിയമിക്കാനുള്ള നിർദേശം നൽകിയതെന്നും അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

സർക്കാർ സർവീസിലെ നിയമനങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് അർഹതയുള്ള ബാക്ക് ലോഗ് നികത്താൻ കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തിന് പിഎസ്‌സി തയാറാക്കിയ സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം റാങ്കുള്ള തനിക്കു നിയമനം നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് ആലുവ സ്വദേശിനിയായ ഉദ്യോഗാർഥി ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പരാതിക്കാരിക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകാനും ഇവരെ സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാനും ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷൻ പിഎസ്‌സിക്കു നിർദേശം നൽകി.

English Summary : Disability Commission cannot give order to appointment says Kerala High Court