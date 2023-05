മുഹമ്മദ് ഹനീഷിന് 24 മണിക്കൂറിൽ 2 തവണ സ്ഥലംമാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം ∙ റോഡ് ക്യാമറ കരാറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടു തവണ സ്ഥലംമാറ്റി പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിനു മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2 മാറ്റം ഉണ്ടായി. മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയെങ്കിലും റോഡ് ക്യാമറ സംബന്ധിച്ചു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

English Summary: Two transfers for Muhammed Haneesh within 24 hours