എഫ്സിഐ: ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്ക് ജില്ല വിട്ട് സ്ഥലംമാറ്റത്തിനു നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ ഡയറക്ട് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (ഡിപിഎസ്) വഴി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റാൻ നീക്കം. വിവിധ ഡിപ്പോകളിലെ ചുമട്ടുതൊഴിൽ കരാറുകാരെ ഏൽപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നടപടി. ആദ്യമായാണു ജില്ല വിട്ടുള്ള സ്ഥലംമാറ്റമെന്നു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പറഞ്ഞു.

പ്രതിദിനം 800 രൂപയോളം വരുമാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെയാണ് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ സ്ഥലംമാറ്റുന്നത്. എഫ്സിഐയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 23 ഡിപ്പോകളിൽ നിലേശ്വരം, പയ്യന്നൂർ, മീനങ്ങാടി, പാലക്കാട്, ചാലക്കുടി, വലിയതുറ, ആലപ്പുഴ, അറക്കുളം, കിളികൊല്ലൂർ, ആവണീശ്വരം എന്നീ ഡിപ്പോകളിലെ ചുമട്ടുതൊഴിൽ നേരത്തേ കരാർ നൽകിയിരുന്നു. അവിടെ ജില്ലകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണു പ്രധാനമായും മാറ്റം നടന്നത്.

കഴക്കൂട്ടത്തെ ഡിപ്പോയിൽ കരാറിനു ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചതോടെ ഇവിടെയുള്ള എഴുപതോളം ഡിപിഎസ് തൊഴിലാളികളെ കരാർ സംവിധാനമില്ലാത്ത മുഴപ്പിലങ്ങാടി, തിക്കോടി, വെസ്റ്റ്ഹിൽ, കുറ്റിപ്പുറം, അങ്ങാടിപ്പുറം, തൃശൂർ, അങ്കമാലി, കൊച്ചി, ചിങ്ങവനം, മാവേലിക്കര, കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നീ ഡിപ്പോകളിൽ ഒന്നിലേക്കു മാറ്റുമെന്നാണു സൂചന.

ഡിപിഎസ് സംവിധാനം 1996ൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 2453 ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 450 പേരെ 2003ൽ നിർബന്ധിതമായി സ്വയം വിരമിക്കൽ വഴി പറഞ്ഞുവിട്ടു. 163 പേർ ജോലിക്കിടെ മരിച്ചു. കുറച്ചു പേർ വിരമിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 900 പേരിൽ ഏറെയും 50 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരാണ്. ദൂരദിക്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു കുടുംബം പുലർത്തുക ഇവർക്കു പ്രയാസമായിരിക്കും. നിലവിൽ തന്നെ 30 മുതൽ 40 വാഗണുകൾ അടങ്ങുന്ന ചരക്കു ട്രെയിനുകളാണു പ്രധാന ഡിപ്പോകളിൽ എത്തുന്നത്. ഓരോ വാഗണിലും 1200 ചാക്ക് ധാന്യങ്ങളാണുണ്ടാവുക.

റെയിൽവേയ്ക്കു ഡെമറേജ് ചാർജ് ഇല്ലാതെ അൻപതിനായിരം ചാക്കുകൾ വരെ അന്നന്ന് ഇറക്കി നൽകുന്നതു ഡിപിഎസ് തൊഴിലാളികളാണ്. കരാർ നൽകിയാലും അതേ ഡിപ്പോയിൽ ഡിപിഎസ് തൊഴിലാളികളെ തുടരാൻ അനുവദിക്കാൻ എഫ്സിഐക്കു കഴിയുമെന്നു യൂണിയനുകൾ പറയുന്നു.

English Summary: Attempt for outside district transfer for Food Corporation of India loading employees