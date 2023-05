സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മന്ത്രി രാജീവിന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ മുറിയിൽ തീപിടിത്തം; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യവസായമന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ അഡിഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസ് മുറി തീപിടിത്തത്തിൽ ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോർത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്കിൽ മന്ത്രിയുടെ മുറിയോടു ചേർന്നുള്ള ഓഫിസിൽ രാവിലെ 7.40നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണച്ചു. എസിയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണു തീപിടിത്തതിനു കാരണമെന്നു പൊലീസും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും അറിയിച്ചു. ഫയലുകളൊന്നും കത്തിയിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി പി.രാജീവ് വിശദീകരിച്ചു. അഗ്നിബാധയെക്കുറിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനു ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് ഉത്തരവിട്ടു.

രാവിലെ 7.30ന് എത്തിയ ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റാണു ഓഫിസ് മുറി തുറന്നു വൃത്തിയാക്കി ശേഷം ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത്. അതിനു ശേഷം സമീപത്തെ മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു പോയി തിരികെ വരുമ്പോഴാണു വലിയതോതിൽ പുക വരുന്നതു കണ്ടത്. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. എസിയും ഫാനും കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിറ്ററും കീബോർഡും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. കസേരകളും കർട്ടനും തീപിടിച്ചു.

കംപ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സിപിയുവിന് ചൂടേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. സ്റ്റീൽ അലമാരകളിലിരുന്ന ഫയലുകളും കത്തിയിട്ടില്ല. ഫയർഫോഴ്സ് തീയണച്ചപ്പോൾ നനഞ്ഞ പേപ്പറുകൾക്കും ഫയലുകൾക്കും നാശമുണ്ടായോയെന്നു കൂടുതൽ പരിശോധനയിലേ പറയാനാകൂ എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം. റോഡ് ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെൽട്രോണിന്റെ ഫയലുകൾ ഇൗ ഓഫിസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിൽ

2020 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ നശിപ്പിക്കാനുളള ആസൂത്രിത തീപിടിത്തമാണെന്നു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതുൾപ്പെടെ വിദേശയാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിലാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. തീപിടിത്തം അട്ടിമറിയല്ലെന്നും പ്രധാന ഫയലുകൾ ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു അന്നു നിയോഗിച്ച എഡ‍ിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

∙ ‘ഓഫിസിൽ ഉള്ളത് ഇ–ഫയലുകളാണ്. ക്യാമറ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ ഒന്നും ഓഫിസിൽ ഇല്ല. തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കും.’ – മന്ത്രി പി.രാജീവ്

English Summary: Fire Reported At Secretariat For The Second Time During Pinarayi Vijayan Government