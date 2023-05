‘മന്ത്രിമാരോട് ഒറ്റയ്ക്കു ചർച്ച നടത്താൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി’; പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഭരണം മടുത്തെന്ന് ഐഎഎസുകാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ (പിഎസ്) ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നതിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതൃപ്തി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെയും അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെയും ഒഴിവാക്കി ഭരണകാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുമായി ഒറ്റയ്ക്കു ചർച്ചചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു പരാതിപ്പെട്ടു.

ഇക്കാര്യം മന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ അറിയിച്ചു. രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർക്കു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്ക് ആണ്. സർവീസിലുള്ള അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും പിഎസ് ആകാറുണ്ട്. അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണു പരാതി.

ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സമീപകാലത്തു 2 തവണ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളിലാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതി നിരത്തിയത്.

മലബാർ ജില്ലയിലെ വനിതാ ജില്ലാ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫിസറെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പിഎസ് കാബിനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ശകാരിച്ചിരുന്നു. ആ ജില്ലയിലെ വകുപ്പുമേധാവിക്ക് ഒപ്പമാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കു ശകാരം കേൾക്കേണ്ടിവന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ പിഎസിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഐഎഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറങ്ങിയ ഐഎഎസ് ഓഫിസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റപ്പട്ടികയിൽ ഈ വനിതാഉദ്യോഗസ്ഥയും ഉണ്ട്.

മന്ത്രിതലത്തിൽ അടിയന്തരതീരുമാനം എടുക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും പിഎസുമാരും അഡീഷനൽ പിഎസുമാരും ഫയൽ പഠിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു വച്ചുതാമസിപ്പിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. മന്ത്രിമാരുടെ പരിചയക്കുറവ് മുതലെടുത്താണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്രട്ടറിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു.

