രാഷ്ട്രപതി: ചോർന്നതു തങ്ങളുടെ വോട്ട് അല്ലെന്ന് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിക്കു കിട്ടിയ വോട്ട് ബിജെപി ബോധപൂർവം മറിച്ചതാണെന്ന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നിഷേധിച്ച് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. തങ്ങളുടെ ഒരു വോട്ടുപോലും ചോർന്നില്ലെന്നാണ് ഇരുമുന്നണികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്.

2022 ജൂലൈ 18ന് നടന്ന രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ട് ബിജെപി പറഞ്ഞുവച്ചെന്നും അതിൽ ഒരാളുടെ വോട്ട് കിട്ടിയെന്നും രണ്ടാമത്തെ ആൾ വോട്ടെടുപ്പു ദിവസം പിന്മാറിയെന്നുമാണു മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ അവകാശപ്പെട്ടത്.

രാഷ്ട്രീയമാന്യതയ്ക്കു നിരക്കാത്ത നടപടികൾക്കു കേരളത്തിലും ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണു സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ വലയിൽ യുഡിഎഫിലെ ആരും വീണിട്ടില്ലെന്നു കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ പ്രതികരിച്ചു.

ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ ക്രോസ് വോട്ടിങ് ‘ഓപ്പറേഷൻ താമര’യുടെ ഭാഗമാണോ എന്നു കെ.സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എൽജെഡി നേതാവ് വർഗീസ് ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം നൽകി എംഎൽഎമാരെ വാങ്ങാനുള്ള നീക്കമാണു ബിജെപി നടത്തിയതെങ്കിൽ അത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

