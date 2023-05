പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് 15 മുതൽ കോൺഗ്രസിൽ തുടർ ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകൾ 15 മുതൽ തുടർച്ചയായി തലസ്ഥാനത്തു നടക്കും. പുനഃസംഘടനാ സമിതിയുടെ യോഗം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അംഗങ്ങളിൽ ചിലരുടെ അസൗകര്യത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റി. തുടർന്നാണ് 15 മുതൽ തുടർച്ചയായി ഇരിക്കാൻ ധാരണയായത്.



ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമിതി എടുക്കുന്നത്. ആകെ 280 ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം നിയമിതരായവരും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു മാത്രം തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ അതും പുനഃസംഘടനാ സമിതിയും കെപിസിസി നേതൃത്വവും അംഗീകരിക്കണം. ഓരോ ജില്ലയിലും പകുതി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ എങ്കിലും 50 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് കെപിസിസി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനിതകൾ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്കും നല്ല പ്രാതിനിധ്യം നൽകും. 15ന് പുനഃസംഘടനാ സമിതി ഇവിടെ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നതിനു സമാന്തരമായി ജില്ലാ തല പുനഃസംഘടനാ സമിതികളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തും. മിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും ബ്ലോക്കുകളിലേക്കു പാനൽ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പാനൽ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് ജില്ലാ സമിതി തന്നെ ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കണമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പുതിയ നിർദേശം. 280 ബ്ലോക്കുകളിൽ പകുതി പേരെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജില്ലാ സമിതികൾക്കു തന്നെ നിർദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പകുതിയിലെ തർക്കം തീർത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കുക എളുപ്പമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ബത്തേരിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായത്.

ബ്ലോക്ക്, മണ്ഡലം, ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഭാരവാഹികളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന. ഡിസിസി ഭാരവാഹി അഴിച്ചുപണി പിന്നാലെ നടത്തും.

