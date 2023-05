ആശുപത്രി സംരക്ഷണ ഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് ഉടൻ; ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹൗസ് സർജൻ ഡോ. വന്ദന ദാസ് അക്രമിയുടെ കുത്തേറ്റു മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിക്കായി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു. രാവിലെ ഐഎംഎ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷമാണ് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത്. നിയമഭേദഗതിയോടൊപ്പം ആശുപത്രികളെ സംരക്ഷിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഐഎംഎ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഓർഡിനൻസ് അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 2012 ലെ കേരള ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും (അക്രമവും സ്വത്തിനുള്ള നാശവും തടയൽ) നിയമത്തിൽ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നീ നിർവചനങ്ങളിലും ശിക്ഷയിലും കാലാനുസൃത മാറ്റം വരുത്തും.

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര, ആരോഗ്യ, നിയമ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തി ഭേദഗതി നിർദേശങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു നിയമ വകുപ്പിന് അയച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് 6 മാസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ച ഫയലാണിത്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്കു കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ഇത്തരം കേസുകളിലെ അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പരിഗണിക്കും. ആരോഗ്യ സർവകലാശാല, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുമായും ചർച്ച നടത്തും. ഡോക്ടർമാരുടെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെയും സംഘടനകൾ സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങളും പരിഗണിക്കും. യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഓൺലൈനായും സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടും പങ്കെടുത്തു.

മൂന്നായി തിരിച്ച് സുരക്ഷ

∙ ആശുപത്രികളെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും.

∙ ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ജില്ലാ, ജനറൽ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഔട്‌പോസ്റ്റ്; എസ്ഐ, എഎസ്ഐ, സിപിഒ എന്നിവരെ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയോഗിക്കും.

∙ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും പൊലീസിന്റെ പൂർണ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും.

∙ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകളും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനവും സ്ഥാപിക്കും.

∙ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണം.

∙ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ രാത്രി 2 ഡോക്ടർമാരെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു പരിശോധിക്കും.

∙ പ്രതികളെയും അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവരെയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തണം, തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കണം.

English Summary: Kerala to bring ordinance to ensure safety of healthcare professionals