ഒരാളെ കുത്തിയ ശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി

കാസർകോട് ∙ പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാളെ കുത്തിയ ശേഷം ജനറൽ ആശുപത്രിപരിസരത്തേക്ക് ഓടിക്കയറിയ പ്രതിയെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കി. കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഫാറൂഖ് ആണു പിടിയിലായത്. ഇയാൾക്കു മാനസികവെല്ലുവിളിയുണ്ടെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. കാസർകോട് മാർക്കറ്റിലെത്തിയ അണങ്കൂർ ടിവി സ്റ്റേഷൻ റോഡ് സ്വദേശി അബൂബക്കറിനെ പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ പ്രതി കുത്തുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്കു സമീപമാണു കുത്തേറ്റത്. അബൂബക്കർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

ഫാറൂഖ് ഓട്ടോയിൽ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നു കടന്നെങ്കിലും പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് വാഹനം നിർത്തിച്ചു. പിന്നാലെ പ്രതി ആശുപത്രിപരിസരത്തേക്ക് ഓടിക്കയറി. പൊലീസുമായി 10 മിനിറ്റോളം ഉന്തുംതള്ളുമുണ്ടായി. പിന്നീടു പൊലീസും ആശുപത്രി സുരക്ഷാജീവനക്കാരും ചേർന്നു കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

ഒരുമാസം മുൻപ് നഗരത്തിലെ നാടോടിസംഘത്തിലെ കുട്ടിയെ ഫാറൂഖ് മർദിച്ചു. പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഇയാളെ കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു.

രണ്ടുദിവസം മുൻപാണു തിരിച്ചെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി കാസർകോട് നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിനു മുന്നിലും ഇയാൾ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

