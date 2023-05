ക്യാമറ: അന്തിമ കരാറിനു മുൻപ് മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ വില പഠിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ റോഡ് ക്യാമറ ഇടപാടിലും ക്യാമറകളുടെ വിലയിലും ശേഷിയിലും ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പും കെൽട്രോണുമായുള്ള അന്തിമ കരാറിനു മുൻപ് ഇതേ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ താരതമ്യപഠനം നടത്തും. ഗതാഗത കമ്മിഷണറാണ് ഇതു പരിശോധിക്കുന്നത്. ലക്നൗ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു നഗരങ്ങളിൽ സ്മാർട്സിറ്റി പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുടെ വിലയും അവയുടെ ശേഷിയും പ്രവർത്തന രീതിയുമാണു പഠിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകാരിൽ നിന്നു സർക്കാർ ഒൗദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടും. കെൽട്രോണിനു പണം നൽകുന്നതിനു മുൻപു കരാറിലെ ന്യൂനത മാറ്റി പുതുക്കിയ കരാർ തയാറാക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മിഷണറോടാണു ഗതാഗതവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുളളത്. 24നു മുൻപു കരാറിന്റെ കരട് കമ്മിഷണർ കൈമാറും. ഇതു വ്യവസായ, ധന വകുപ്പുകൾക്കു കൂടി കൈമാറി അഭിപ്രായമറിഞ്ഞ ശേഷമാകും വ്യവസ്ഥകൾ അന്തിമമാക്കുക.



ക്യാമറയ്ക്ക് 9.9 ലക്ഷം രൂപയാണു വിലയിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിന്റെ യഥാർഥ വില നാലര ലക്ഷമാണെന്ന് അന്നു തന്നെ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കെൽട്രോൺ വിശദീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ പണം മുടക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞതോടെയാണു ബിഒഒടി പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അന്ന് ആലോചിച്ചത്. സർക്കാർ ആദ്യം തന്നെ പണം മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 കോടി മാത്രമേ പദ്ധതിക്കു ചെലവാകുകയുള്ളുവെന്നു കെൽട്രോൺ വിശദീകരിച്ചതായി മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 2 വർഷം വേണ്ടിവരും. പിന്നീട് 5 വർഷം കൊണ്ടു തവണകളായി സർക്കാർ പണം തിരികെ നൽകുന്നതാണു പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥ. ഏഴുവർഷത്തെ പലിശയും കെൽട്രോണിന്റെ നിശ്ചിത ലാഭവും ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ നികുതികളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെ കണക്കു കൂട്ടിയാണു ക്യാമറയുടെ വില 9.9 ലക്ഷം വിലയായി നിശ്ചയിച്ചതെന്നാണു കെൽട്രോൺ വാദം.

മൂന്നു തരം ക്യാമറകളാണു സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം വിലയിൽ ഇൗ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂവെന്നും കെൽട്രോൺ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു. ഓരോ തരം ക്യാമറയുടെയും വിലയും പ്രവർത്തനവും കെൽട്രോൺ പറഞ്ഞതു പോലെയാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാനും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണു കെൽട്രോണിൽ നിന്നു വീണ്ടും വിവരങ്ങൾ തേടിയത്.

English Summary : Prices of cameras installed by other cities may be studied before the final agreement