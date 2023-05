ആശുപത്രികളിൽ പണം നൽകി സുരക്ഷാ സംവിധാനം എളുപ്പമല്ല; സർക്കാരിന് സഹായിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പണം നൽകിയാൽ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന പൊലീസ് വിഭാഗമായ എസ്ഐഎസ്എഫിനെ (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്) സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സുരക്ഷയ്ക്കു നിയമിക്കാമെന്ന പൊലീസ് നിർദേശം ആശുപത്രികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പ്രായോഗികമാകില്ല. എന്നാൽ പണം ഒഴിവാക്കി സർക്കാരിനു വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ഇൗ സേനയെ നിയമിക്കാനാകും.



സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കൊച്ചി മെട്രോയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവു പ്രകാരം സൗജന്യമായി ഈ വിഭാഗത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പണം നൽകിയാണു സുരക്ഷയ്ക്കു സിഐഎസ്എഫുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ കൊച്ചി മെട്രോ നഷ്ടത്തിലായതിനാൽ 2025 വരെ സൗജന്യ സുരക്ഷ നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി മെട്രോ നൽകാനുള്ള കുടിശിക 100 കോടിയോളമെന്നാണു വിവരം.

ബാങ്കുകളും മറ്റു ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പണം നൽകി സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇങ്ങനെ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കെഎസ്ഇബിയിലും നാൽപതു പേരെ പണം നൽകി സുരക്ഷയ്ക്കു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ.വന്ദന ദാസിന്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ചു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പൊലീസാണ് ആശുപത്രി സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇൗ നിർദേശം വച്ചത്.

ആയുധധാരിയായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു നിലവിൽ 1500 രൂപയാണു പ്രതിദിനം ഈടാക്കുന്നത്. റാങ്കനുസരിച്ച് ഇൗ തുകയിൽ വർധനയുണ്ടാകും.

ആശുപത്രി വികസന സമിതിയിൽ നിന്നു പണം നൽകിയാണു നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിയമിക്കുന്നത്. കൂടുതലും വിമുക്ത ഭടൻമാരാണ്. 1000 രൂപവരെയാണു ദിവസവേതനം. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ആശുപത്രി വികസന സമിതിക്കു വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എസ്ഐഎസ്എഫിനെ നിയമിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെങ്കിലും ജില്ലാ, ജനറൽ, താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. അവരുടെ വരുമാനം ആശുപത്രികളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വികസന പദ്ധതികൾക്കുമാണു കൂടുതലും ചെലവിടേണ്ടിവരുന്നത്.

എസ്ഐഎസ്എഫിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തസ്തിക 3119 ആണ്. ഇതുവരെ അനുവദിച്ച പൊലീസുകാർ 1005. ഇനിയും 2114 പേരെ അവിടെ നിയമിക്കാനുണ്ട്. വിവിധ സായുധ ബറ്റാലിയനുകളിൽ നിന്നാണു ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ 3 വർഷത്തേക്ക് എസ്ഐഎസ്എഫിൽ നിയമിക്കുന്നത്. ശരാശരി പ്രായം 22–25.

കരാർ പ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു നിയമിക്കുന്നവരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവുമെല്ലാം നൽകേണ്ടതു കമ്പനികളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്രയും ഒഴിവുകൾ പിഎസ്‌സിയിലേക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നു ബറ്റാലിയനിലേക്കു നിയമിക്കുകയാണു രീതി.

ഇഷ്ടക്കാർ നിറഞ്ഞ് കുത്തഴിഞ്ഞ കാവൽ



തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇഷ്ടക്കാരെ ജോലിക്കു കയറ്റുന്ന സംവിധാനം മാത്രമാണു മെഡിക്കൽ കോളജിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷാ വിഭാഗം. ആശുപത്രി വികസന സമിതി നടത്തുക കൂടുതലും രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളുമാണ്. 14 മെഡിക്കൽ കോളജുകളും 18 ജനറൽ ആശുപത്രികളും 18 ജില്ലാ ആശുപത്രികളും 48 താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രികളും 39 താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം ഇതുവരെ ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃത്യമായ പരിശീലനം ആശുപത്രി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുമില്ല.

