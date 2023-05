സുനിൽ കനഗോലു കേരളത്തിലേക്ക്; കോൺഗ്രസിന് വിജയതന്ത്രം മെനയും

കൽപറ്റ ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ സുനിൽ കനഗോലുവിനെ കളത്തിലിറക്കാൻ തീരുമാനം. സിപിഎമ്മിന്റെ കേഡർ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ പ്രഫഷനൽ സംഘങ്ങളുടെ സഹായം കൂടി വേണമെന്ന വിലയിരുത്തൽ ബത്തേരിയിൽ ചേർന്ന കെപിസിസി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരത്തെ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനൊപ്പമായിരുന്ന സുനിൽ കനഗോലുവിനെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞാലുടൻ കേരളത്തിൽ സുനിൽ കനഗോലുവിന്റെ സംഘം പ്രവർത്തനനിരതമാകും.

ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പ്രത്യേകം സർവേ നടത്തിയാകും സ്ഥാനാർഥി നിർണയമുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കുക. നേതാക്കളുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ സജീവമാക്കുന്നതിനു ടൂൾ കിറ്റ് തയാറാക്കും. പ്രചാരണവിഷയങ്ങൾ ‍പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാരസമിതികളോടു കൂടിയാലോചിച്ചു നിശ്ചയിക്കും. കർണാടകയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ പേ സിഎം ക്യാംപെയ്ൻ മാതൃകയിലുള്ള നൂതന പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കും.

കർണാടക സ്വദേശിയായ സുനിൽ കനഗോലു (40) ബിജെപി, ഡിഎംകെ, അണ്ണാഡിഎംകെ, അകാലിദൾ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾക്കായി ഇതുവരെ 14 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞവർഷമാണ് കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പിന്നണിയിൽ സജീവമായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ ഇമേജ് ഉയർത്തുന്നതിനിടയാക്കിയ നമുക്കു നാമേ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രവും സുനിലായിരുന്നു.

English Summary: Strategist Sunil Kanugolu to Kerala to help Congress