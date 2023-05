കർണാടക: ബാഗേപ്പള്ളി മോഹം നടക്കാതെ സിപിഎം

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭയിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇത്തവണയും പൂവണിഞ്ഞില്ല. ഏറെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയിരുന്ന ചിക്കബല്ലാപുരയിലെ ബാഗേപ്പള്ളിയിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ഡോ.എ. അനിൽ കുമാറിനു 19,621 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി വിജയിക്കാനുറച്ച് കടുത്ത പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്.

കോൺഗ്രസിനായി സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എസ്.എൻ സുബ്ബറെഡ്ഡി 19179 വോട്ടുകൾക്കു മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ബിജെപിക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. ഇതുൾപ്പെടെ 4 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മിനു 3 സീറ്റുകളിൽ ജനതാദൾ (എസ്) പിന്തുണ നൽകിയിട്ടും 0.06 % വോട്ടു മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. 7 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐയ്ക്കു 0.02% വോട്ടു മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തമ്മിൽ മത്സരിച്ച കെജിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കും വിജയിക്കാനായില്ല. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി തങ്കരാജിനു 1003 വോട്ടും സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി ജോഷി ബാഷിനു 918 വോട്ടും മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. 15 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച എസ്‌യുസിഐയ്ക്കും 2 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐഎംഎൽ ലിബറേഷനും നിസ്സാര വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകാതെ ചെറു പാർട്ടികൾ

ബെംഗളൂരു∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവ പ്രചാരണവുമായി കളം നിറഞ്ഞിട്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകാതെ ചെറു പാർട്ടികൾ. കർഷക പാർട്ടിയായ സർവോദയ കർണാടക പക്ഷയ്ക്കും മുൻ മന്ത്രി ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെ കല്യാണ പ്രഗതി പക്ഷയ്ക്കും മാത്രമാണ് ഒരു സീറ്റിലെങ്കിലും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നോട്ടയ്ക്കും പിന്നിലായിരുന്നു ചെറു പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനം. 209 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ആംആദ്മി പാർട്ടിക്കു 0.58 ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

പാർട്ടി നിർണായക സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ബെംഗളൂരു നഗര മേഖലയിലും ആപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥികൾ പിന്നോട്ടു പോയി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ച ബിഎസ്പി ഇക്കുറി സംപൂജ്യമായി. 137 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച പാർട്ടിക്കു 0.31 % വോട്ടു മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. പാർട്ടി ഏറെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയിരുന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ പുലികേശിനഗറിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 9 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച എൻസിപിക്കു 0.27 ശതമാനം വോട്ടാണു ലഭിച്ചത്.

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിൽ വിള്ളൽ വീഴ്‌ത്താതെ

ബെംഗളൂരു∙ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‍ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‍ലിമീനും (എഐഎംഐഎം) എസ്ഡിപിഐയ്ക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുബാങ്കിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എഐഎംഐഎം 2 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിച്ചത്. ഹൂബ്ലി–ധാർവാഡ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ 5600, ബസവന ബാഗേവാദിയിൽ 1472 എന്നിങ്ങനെ വോട്ടാണ് പാർട്ടിക്കു ലഭിച്ചത്. ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചു. 16 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച എസ്ഡിപിഐ നരഹസിംഹരാജയിൽ 25 % വോട്ടും മംഗളൂരുവിൽ 10 % വോട്ടും നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. എന്നാൽ ഇരു മണ്ഡലങ്ങളും കോൺഗ്രസ് നിലനിർത്തി.

കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം: പ്രതികരണങ്ങൾ

∙ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ

ഇത് പുരോഗതിക്കും ക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക നീതിക്കും ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിജയം. ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിനു നന്ദി. കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച 5 വാഗ്ദാനങ്ങളും ആദ്യമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കും.

∙ ഡി.കെ.ശിവകുമാർ

ഇത് ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും ജയം. അണികളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം. ഗാന്ധികുടുംബം എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. അതിനു നന്ദി. സിദ്ധരാമയ്യയും ഖർഗെയും ഉൾപ്പെടെ ഓരോ നേതാവിനും പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി.

∙സിദ്ധരാമയ്യ

ബിജെപിയുടെ അഴിമതി, ദുർഭരണം, വർഗീയത എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ജനവിധി. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും ജെ.പി.നഡ്ഡയ്ക്കും എതിരെയുള്ള ജനവിധി. മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ജനം തോൽപിച്ചു. കോൺഗ്രസിനാണു സുരക്ഷിത, സുസ്ഥിര ഭരണം നൽകാനാകുകയെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

∙മമത ബാനർജി

സ്വേച്ഛാധിപത്യ, ഭൂരിപക്ഷാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പരാജയം. ബഹുസ്വരതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും വിജയം. ജനാഭിലാഷത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഗുണപാഠം.

∙ശരദ് പവാർ

മോദിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധ്യം എന്ന ബിജെപി മുദ്രാവാക്യം ജനം തള്ളിയിരിക്കുന്നു. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്. കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഗോവയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ മറിച്ചിട്ട ബിജെപിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയുമാണിത്.

∙എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ

ദ്രാവിഡമേഖലയിൽ നിന്ന് ബിജെപി പുറത്തായിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിലെ അനീതി, എതിരാളികളെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചു നേരിടുന്ന രീതി, ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപിക്കൽ, അഴിമതിയുടെ വിളയാട്ടം തുടങ്ങി പലതും വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കന്നഡ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.

∙പിണറായി വിജയൻ

സംഘപരിവാറിന്റെ ഹുങ്കിന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ശുഭസൂചനകളാണ് ഫലം നൽകുന്നത്. വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള എല്ലാം ശ്രമങ്ങളും ബിജെപി നടത്തും. കോൺഗ്രസും അവരുടെ നിയമസഭാംഗങ്ങളും എല്ലാവിധ ജാഗ്രതയും പുലർത്തണം.

∙എ.കെ.ആന്റണി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇതുപോലൊരു പതനം ഉണ്ടാകാനില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടർമാർ ഒരുമിച്ചുനിന്നാൽ 2024 ൽ മോദി ഭരണത്തെ തൂത്തെറിയാൻ കഴിയും.

∙വി.ഡി.സതീശൻ

വർഗീയതയ്ക്കും ഫാഷിസത്തിനും എതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവർക്ക് ആവേശം നൽകുന്ന ജനവിധി. ഈ ജനവിധി കർണാടകയുടെ അതിർത്തികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല.

∙ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ബിജെപി മുക്തമാക്കാനായതിൽ സന്തോഷം. ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാൽ ബിജെപിയെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും.

∙ കെ.സുധാകരൻ

കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവും ബിജെപിയുടെ തിരിച്ചുപോക്കുമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിഹാസ പുരുഷനാവുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും. കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും.

∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ

തോൽവിയെ പറ്റി അവിടത്തെ നേതാക്കൾ പറയും. ബിജെപി ഇതിനു മുൻപു ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, തോറ്റിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതവണ അവിടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായെങ്കിലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

∙കെ. മുരളീധരൻ

ബിജെപിയെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ശക്തിയെന്നു കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം തെളിയിക്കുനന്നു. കർണാടകയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ബിജെപിക്ക് മോദി മാജിക്ക് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്നു വ്യക്തമായി.

∙കെ. സുരേന്ദ്രൻ

ജനവിധി അംഗീകരിച്ചു കർണാടകയിൽ ബിജെപി ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കും. .കോൺഗ്രസ് ഇനിയെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തെ കുറ്റം പറയരുത്.

